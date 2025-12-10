樓價洗頹風終止3連跌 利嘉閣看好明年樓價 無間斷式漲逾6%

受惠年初《財政預算案》放寬100元印花稅至400萬元物業、連續兩月減息推動，加上多項經濟指標回升等好消息，令2025年樓市先跌後升，樓價料漲逾3%，終止連跌3年走勢。利嘉閣地產指，展望2026年相信樓市會呈無間斷式的升勢，樓價及租金有力雙雙攀升，前者看漲6%至8%，後者亦升3%。

利嘉閣研究部主管陳海潮指，根據土地註冊處資料，截至今年12月8日止，2025年整體私人住宅共錄得54,104宗買賣登記，涉及金額約4,710.55億元。按走勢推算，料今年全年登記量可錄約5.72萬宗，較2024年約4.84萬宗再升18%，實現兩連升，並創近4年高位。物業成交總值方面，預測全年將增13%，至約4,970億元，亦連升兩年，創近4年來最多。