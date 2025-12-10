樓價洗頹風終止3連跌 利嘉閣看好明年樓價 無間斷式漲逾6%

受惠年初《財政預算案》放寬100元印花稅至400萬元物業、連續兩月減息推動，加上多項經濟指標回升等好消息，令2025年樓市先跌後升，樓價料漲逾3%，終止連跌3年走勢。利嘉閣地產指，展望2026年相信樓市會呈無間斷式的升勢，樓價及租金有力雙雙攀升，前者看漲6%至8%，後者亦升3%。
利嘉閣研究部主管陳海潮指，根據土地註冊處資料，截至今年12月8日止，2025年整體私人住宅共錄得54,104宗買賣登記，涉及金額約4,710.55億元。按走勢推算，料今年全年登記量可錄約5.72萬宗，較2024年約4.84萬宗再升18%，實現兩連升，並創近4年高位。物業成交總值方面，預測全年將增13%，至約4,970億元，亦連升兩年，創近4年來最多。
至於樓價表現，中小型住宅價格於今年首10個月累漲約1.9%，料全年升約3.2%；豪宅物業預測全年升約2.5%。租金走勢方面，中小型住宅今年全年最終料增4.6%，豪宅全年則看升3.4%。
明年整體私宅買賣上試6.3萬宗 看升10%
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，樓價經歷之前連跌3年後，終在今年首季最後一個月成功築底並漸次回升，尤其踏入第三季後的9月，升幅更有所加快。目前樓市正值當頭起，在息口、經濟及入市意欲回升等利好因素支撐下，後市可以樂觀看好。2026年整體一二手私宅合計登記量可望由今年約5.72萬宗，升10%至約6.3萬宗；當中一手私宅買賣料達2.2萬宗，較今年約1.99萬宗多11%；而二手私宅成交量亦料較今年約3.72萬宗，升10%至4.1萬宗。因應交投及樓價齊升，明年一二手私宅合共成交總值料增16%，上試5,750億元水平，屆時勢創5年新高。
展望明年樓價表現，廖偉強相信樓市出現穩步復甦，預計整體樓價可錄約7%升幅，其中中小型住宅樓價看漲6%至8%，豪宅物業料有8%升幅。租金方面，因應之前已持續錄得明顯升幅，明年租金升幅料收窄，全年看升約3%，中小型住宅租金及豪宅租金升幅均料相若。