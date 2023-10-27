樓價終倒跌見6年半低 利嘉閣：「減辣」未夠喉 全年料跌3%｜樓價指數

利嘉閣認為，「減辣」只能緩和樓價跌勢，因港府出手較慢，力度亦不足，難以刺激樓價於年內達至反彈，料第四季樓價跌幅只能收窄至1.5%至2%左右，而全年樓價仍有機會跌2%至3%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，《施政報告》減辣料可緩和樓價跌勢，惟年內高息及經濟復甦緩慢仍將困擾樓市，全年樓價恐難逃一跌。差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，今年9月份私人住宅售價指數報332.1點，較8月的338.0點再跌1.75%，連跌5個月，跌至2017年5月以來的77個月(即近6年半)新低，完全蒸發年初升幅之餘，更現倒跌。樓價於第三季挫4.38%，而今年首9個月，樓價累跌0.78%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅達16.58%。

陳海潮指出，9月份樓價按月跌幅持續高企於逾1.7%，主要反映一手新盤仍以低價開盤，二手市場繼續捱打，加上息口尚未見頂的憂慮瀰漫市場，而地皮相繼以低價售出，反映整體市況偏淡，致9月份樓價指數跌幅難以收窄。