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地產
2023-10-27 15:59:24

樓價終倒跌見6年半低 利嘉閣：「減辣」未夠喉 全年料跌3%｜樓價指數

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樓價終倒跌見6年半低 利嘉閣：「減辣」未夠喉 全年料跌3%｜樓價指數

利嘉閣認為，「減辣」只能緩和樓價跌勢，因港府出手較慢，力度亦不足，難以刺激樓價於年內達至反彈，料第四季樓價跌幅只能收窄至1.5%至2%左右，而全年樓價仍有機會跌2%至3%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，《施政報告》減辣料可緩和樓價跌勢，惟年內高息及經濟復甦緩慢仍將困擾樓市，全年樓價恐難逃一跌。差估署今日(27)公布的最新數據顯示，今年9月份私人住宅售價指數報332.1點，較8月的338.0點再跌1.75%，連跌5個月，跌至20175月以來的77個月(即近6年半)新低，完全蒸發年初升幅之餘，更現倒跌。樓價於第三季挫4.38%，而今年首9個月，樓價累跌0.78%；若與20219月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅達16.58%

陳海潮指出，9月份樓價按月跌幅持續高企於逾1.7%，主要反映一手新盤仍以低價開盤，二手市場繼續捱打，加上息口尚未見頂的憂慮瀰漫市場，而地皮相繼以低價售出，反映整體市況偏淡，致9月份樓價指數跌幅難以收窄。

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樓價終倒跌見6年半低 利嘉閣：「減辣」未夠喉 全年料跌3%｜樓價指數

陳海潮料下次公布的10月份樓價仍將維持約1.5%的跌幅。

10月樓價維持約1.5%跌幅

展望10月份市況，本地主要銀行於9月中下旬大幅調高新造樓按封頂息0.5厘，加上息口仍然高企趨升，並適逢市場靜觀《施政報告》出台，交投極為淡靜，業主賣樓多要減價，故料下次公布的10月份樓價仍將維持約1.5%的跌幅。

陳海潮估計，第四季餘下的11月及12月，樓價仍難有反彈機會，料趨上下約0.5%窄幅波動，估計「減辣」只能緩和樓價跌勢，因港府出手較慢，力度亦不足，難以刺激樓價於年內達至反彈，料第四季樓價跌幅只能收窄至1.5%2%左右，而全年樓價仍有機會跌2%3%

「減辣」後轉租為買比例增加減慢租金升勢

至於租金走勢方面，差估署9月份租金指數報186.3點，按月升幅收窄至0.65%，，第三季租金累升2.99%。預期在樓市減辣後，「轉租為買」的比例可望逐步增加，此舉恐將減慢第四季租金升勢，整季恐處橫行狀態，而全年租金升幅料約6%7%左右，較減辣前的預測略有收窄。

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