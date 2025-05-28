樓價終止四連跌 反彈0.35% 利嘉閣：關稅戰緩和 拆息跌 次季看升1.15%｜樓價指數

差估署今日公布最新數據指，今年4月私樓樓價指數報285.7點，較3月的284.7點反彈0.35%，除終止四連跌外，亦回升至近3個月高位。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，4月份樓價表現較預期理想，反映關稅戰對本地樓市影響不如預期中嚴峻，加上100元印花稅放寬，激活買家入市，反令樓價企硬，出現久違了的反彈。

今年4月份樓價出現反彈屬超乎預期的理想表現，因反映3月下旬至4月上旬的實際市況並不樂觀，當時關稅戰一度愈演愈烈，並於5月初令環球股市出現骨牌式急挫。相信月內樓價強勢部分原因，是受100元印花稅擴至樓價400萬元物業所刺激，令入市轉趨積極，業主叫價亦相應企硬所致。

陳海潮相信，差估署下次再公布的5月份樓價，或將有適度修訂調整，樓價料保持平穩走勢；至於5月中下旬關稅戰緩和及拆息回落的即市實況，要待6月份的樓價指數才能實際反映出來，屆時6月份樓價升幅有機會擴大至0.8%，而次季樓價料錄得1.15%的升幅，帶動整個上半年樓價跌幅收窄至0.42%左右。