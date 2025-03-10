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2025-03-10 20:00:00

樓價腰斬！屯門掃管笏緹岸銀主盤180萬沽 9年貶值57%｜二手市況

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樓價腰斬！屯門掃管笏緹岸銀主盤180萬沽 9年貶值57%｜二手市況

樓價腰斬！屯門掃管笏緹岸銀主盤180萬沽 9年貶值57%｜二手市況

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《財政預案算》出爐後帶動細價樓交投，市場消息指，屯門掃管笏緹岸一個銀主盤僅以180萬元成交，與9年前原業主買入價相比大幅貶值57%

上址為緹岸12A座中層E室，屬銀主盤，實用面積約224方呎，開放式間隔，坐向北，外望樓景。銀主在一個月前叫價約200萬元放盤，最終減價20萬元或約10%，以180萬元獲外籍客承接，呎價約8,036元，較市價低約5%據悉，新買家心儀單位價格相宜且新簇，故睇樓一次即決定入市。資料顯示，原業主於2016年以418.1萬元購入單位，9年間單位帳面貶值238.1萬元或約56.9%

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翻查資料，同類單位對上成交為12座中高層K室，實用面積約223方呎，去年8月以228萬元售出，呎價約10,224元，不過原業主於2020年以389.3萬元入市，持貨約4年沽出帳面損失161.3萬元或約41.4%

緹岸位於掃管笏管翠路8號，發展商為中國恆大，於2020年入伙，分兩期發展，共有8座及洋房22間，提供1,982個單位。

即睇屯門掃管笏緹岸放盤 (House730)

樓價腰斬！屯門掃管笏緹岸銀主盤180萬沽 9年貶值57%｜二手市況 樓價腰斬！屯門掃管笏緹岸銀主盤180萬沽 9年貶值57%｜二手市況

買家「一炮過」斥243萬買屯門居屋兩房銀主盤

祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門居屋富健花園5座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，屬銀主盤，近日以243萬元已補價易手，呎價約5,638元，買家更以一筆過付款(FULL PAY)完成交易。

黃慶德指，原業主於2010年以128萬元已補價購入單位，其後淪為銀主盤， 15年間單位帳面升值115萬元或約89.8%。據悉，單位於去年底曾以238萬元推出拍賣，惟當時無人承接，而最新成交價較去年底開拍價略高5萬元或2.1%

即睇屯門富健花園放盤 (House730)

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