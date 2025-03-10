樓價腰斬！屯門掃管笏緹岸銀主盤180萬沽 9年貶值57%｜二手市況

《財政預案算》出爐後帶動細價樓交投，市場消息指，屯門掃管笏緹岸一個銀主盤僅以180萬元成交，與9年前原業主買入價相比大幅貶值57%。 上址為緹岸1期2A座中層E室，屬銀主盤，實用面積約224方呎，開放式間隔，坐向北，外望樓景。銀主在一個月前叫價約200萬元放盤，最終減價20萬元或約10%，以180萬元獲外籍客承接，呎價約8,036元，較市價低約5%。據悉，新買家心儀單位價格相宜且新簇，故睇樓一次即決定入市。資料顯示，原業主於2016年以418.1萬元購入單位，9年間單位帳面貶值238.1萬元或約56.9%。

買家「一炮過」斥 243 萬買屯門居屋兩房銀主盤 祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門居屋富健花園5座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，屬銀主盤，近日以243萬元已補價易手，呎價約5,638元，買家更以一筆過付款(FULL PAY)完成交易。