樓價走勢｜中原CCL五連跌 恐下試2019年低位

二手市況持續受壓，樓價跌勢未止，繼續向下尋底。中原城市領先指數CCL最新報175.65點，創81周新低(去年1月低見175.04點)，按周跌0.82%；連跌5周，是去年10月後(近42周)以來首見。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL料快將跌破175點，估計將跌穿去年175.04點及2020年174.03點兩個低位，並有機會繼續向下尋底，相信短期CCL再下試170點水平，現時與2019年169.95點低位，相差5.7點或3.35%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.53點，創127周新低(2020年3月低見176.34點)，按周降0.93%。CCL(中小型單位)報174.74點，創127周新低(2020年3月低見174.33點)，按周挫0.92%。CCL(大型單位)報180.23點，創19周新低(2022年4月低見180.01點)，按周跌0.32%。CCL、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大整體指數齊跌5周，分別累減2.98%、3.12%及2.33%。
港島區樓價連跌5周共3.2%
四區方面，港島CCL_Mass報179.55點，創128周新低(2020年3月低見179.11點)，按周挫0.86%，連跌5周共3.20%。九龍CCL_Mass報167.99點，創183周新低(2019年2月低見165.65點)，按周減1.03%，連跌3周共2.96%。新界東CCL_Mass報187.08點，創81周新低(2021年1月低見186.97點)，按周下滑2.82%，跌幅200周以來最大。新界西CCL_Mass報167.01點，是近20周以來第三低，按周升0.45%，連升2周共1.03%。
若以本周指數與2019年各自低位計，CCL相差5.7點或3.35%，CCL Mass相差5.67點或3.32%，CCL(中小型單位)相差5.29點或3.12%，CCL(大型單位)相差8.87點或5.17%。港島CCL_Mass相差3.46點或1.97%，九龍CCL_Mass相差2.34點或1.41%，新界東CCL_Mass相差10.82點或6.14%，新界西CCL_Mass相差12.99點或8.43%。
逾80%成分屋苑呎價按月回落
133個成分屋苑中，多達107個屋苑的本周調整實用呎價報跌，比率超過80%。當中本周樓價跌幅最大的新界東，沙田第一城、沙田中心、馬鞍山新港城、翠擁華庭按月跌幅介乎5.2%至7%，只有大埔新峰花園靠穩，按月升2.2%。
港島藍籌屋苑鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島，分別按月挫3.9%及7.9%。新界西表現較好屋苑包括天水圍嘉湖山莊及青衣盈翠半島，按月升4.6%及3%。
上周五(19日)公布的指數，根據本月8至14日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年7月25日至7月31日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第22周的市況，以及今年7月28日美國聯儲局宣布加息0.75厘當周的市況。