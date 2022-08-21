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2022-08-21 17:15:22

樓價走勢｜中原CCL五連跌 恐下試2019年低位

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樓價走勢｜中原CCL五連跌 恐下試2019年低位

樓價走勢｜中原CCL五連跌 恐下試2019年低位

二手市況持續受壓，樓價跌勢未止，繼續向下尋底。中原城市領先指數CCL最新報175.65點，創81周新低(去年1月低見175.04)，按周跌0.82%；連跌5周，是去年10月後(42)以來首見。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL料快將跌破175點，估計將跌穿去年175.04點及2020174.03點兩個低位，並有機會繼續向下尋底，相信短期CCL再下試170點水平，現時與2019169.95點低位，相差5.7點或3.35%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass176.53點，創127周新低(20203月低見176.34)，按周降0.93%CCL(中小型單位)174.74點，創127周新低(20203月低見174.33)，按周挫0.92%CCL(大型單位)180.23點，創19周新低(20224月低見180.01)，按周跌0.32%CCLCCL(中小型單位)CCL(大型單位)三大整體指數齊跌5周，分別累減2.98%3.12%2.33%

港島區樓價連跌5周共3.2%

四區方面，港島CCL_Mass179.55點，創128周新低(20203月低見179.11)，按周挫0.86%，連跌5周共3.20%。九龍CCL_Mass167.99點，創183周新低(20192月低見165.65)，按周減1.03%，連跌3周共2.96%。新界東CCL_Mass187.08點，創81周新低(20211月低見186.97)，按周下滑2.82%，跌幅200周以來最大。新界西CCL_Mass167.01點，是近20周以來第三低，按周升0.45%，連升2周共1.03%

若以本周指數與2019年各自低位計，CCL相差5.7點或3.35%CCL Mass相差5.67點或3.32%CCL(中小型單位)相差5.29點或3.12%CCL(大型單位)相差8.87點或5.17%。港島CCL_Mass相差3.46點或1.97%，九龍CCL_Mass相差2.34點或1.41%，新界東CCL_Mass相差10.82點或6.14%，新界西CCL_Mass相差12.99點或8.43%

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80%成分屋苑呎價按月回落

133個成分屋苑中，多達107個屋苑的本周調整實用呎價報跌，比率超過80%。當中本周樓價跌幅最大的新界東，沙田第一城、沙田中心、馬鞍山新港城、翠擁華庭按月跌幅介乎5.2%7%，只有大埔新峰花園靠穩，按月升2.2%

港島藍籌屋苑鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島，分別按月挫3.9%7.9%。新界西表現較好屋苑包括天水圍嘉湖山莊及青衣盈翠半島，按月升4.6%3%

上周五(19)公布的指數，根據本月814日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年725日至731日簽臨時買賣合約，是今年223日財政預算案宣布放寬按保後第22周的市況，以及今年728日美國聯儲局宣布加息0.75厘當周的市況。

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