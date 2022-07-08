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地產
2022-07-08 17:04:36

樓價走勢｜中原CCL按周跌0.62% 美國加息樓價回軟

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樓價走勢｜中原CCL按周跌0.62% 美國加息樓價回軟

中原城市領先指數CCL最新報180.22點，按周跌0.62%。(資料圖片)

自美國上月中宣布加息0.75厘後，本港樓價走勢回軟。中原城市領先指數CCL最新報180.22點，按周跌0.62%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass181.44點，按周回落0.54%CCL(中小型單位)179.64點，按周挫0.54%CCL(大型單位)183.16點，按周下滑1.01%。本周指數是反映上月16日美國宣布加息0.75厘當周的市況。

黃良昇：CCL短期料於178180點間窄幅爭持

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國持續加息，樓價走勢反覆回軟。CCL結束早前五周於180點到182點徘徊，相信短期將回軟至178點到180點之間窄幅爭持。近六周，四大整體指數升跌走勢一致，出現4次齊跌，2次齊升。CCL累跌0.51%CCL Mass累降0.33%CCL(中小型單位)CCL(大型單位)分別累挫0.41%1.03%

本周四區樓價兩升兩跌，走勢各自反覆。新界東CCL_Mass189.06點，按周升0.05%，結束兩周連跌。新界西CCL_Mass170.63點，按周增0.54%，連升2周共1.89%。港島CCL_Mass183.86點，按周跌0.6%。九龍CCL_Mass175.44點，按周挫1.55%

近六周計，港島CCL_Mass累降0.56%，九龍CCL_Mass累漲0.57%，新界東CCL_Mass累瀉3.66%，新界西CCL_Mass累升1.04%

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沙田第一城呎價按月挫逾7%

133個成分屋苑中，以本周調整實用呎價計，表現較好分別有海怡半島、海逸豪園、黃埔花園、和富中心、翠擁華庭、帝堡城、映灣園，按月升幅介乎0.9%6.3%。香港黃金海岸更大漲9%

至於美孚新邨、太古城、嘉湖山莊、新都城、星河明居、港灣豪庭、淘大花園、麗港城按月跌幅介乎1.7%4.9%；沙田第一城重挫7.5%

今天(8)公布的指數，根據上月27日至本月3日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在上月13日至19日簽臨時買賣合約，是今年223日財政預算案宣布放寬按保後第十六周的市況，以及上月16日美國聯儲局宣布加息0.75厘當周的市況。

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