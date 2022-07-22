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2022-07-22 16:23:56

樓價走勢｜中原CCL按周跌0.67% 失守180點 八周內第二次

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樓價走勢｜中原CCL按周跌0.67% 失守180點 八周內第二次

四區樓價各自反覆下試低位。本周九龍CCL_Mass最新報173.02點，創14周新低，按周跌1.48%。(資料圖片)

美國上月中宣布加息後，本港樓價走勢明顯轉弱。中原城市領先指數CCL最新報179.85點，按周跌0.67%CCL八周內兩次跌穿180點水平，樓價持續窄幅回軟，短期目標下試178點。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass180.91點，按周回落0.73%CCL(中小型單位)179.05點，按周挫0.73%。本周三大整體指數齊創4周新低。CCL(大型單位)183.86點，按周下滑0.36%

近八周，四大整體指數5次齊跌，3次齊升，樓價走勢反覆回軟。近八周計，CCL累瀉0.72%CCL Mass累挫0.62%CCL(中小型單位)累跌0.73%CCL(大型單位)累降0.64%CCL向下調整幅度緩慢，未有轉勢大跌。

九龍區樓價見14周新低 僅新界東報升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四區樓價各自反覆下試低位。本周九龍CCL_Mass最新報173.02點，創14周新低，按周跌1.48%。新界西CCL_Mass168.42點，創4周新低，按周回落0.97%，連跌2周共1.29%。港島CCL_Mass184.86點，按周下滑0.33%。新界東CCL_Mass192.95點，按周升0.47%，連升3周共2.11%

近八周四區樓價齊回軟；新界東CCL_Mass53跌，累跌1.68%，跌幅明顯。九龍CCL_Mass44跌，累挫0.81%。新界西CCL_Mass35跌，累跌0.27%。港島CCL_Mass35跌，累跌0.02%

今日(22)公布的指數，根據本月11日至17日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有七成的交易是在今年627日至73日簽臨時買賣合約，是今年223日財政預算案宣佈放寬按保後第18周的市況，以及今年616日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第二周的市況。

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