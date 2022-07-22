樓價走勢｜中原CCL按周跌0.67% 失守180點 八周內第二次

美國上月中宣布加息後，本港樓價走勢明顯轉弱。中原城市領先指數CCL最新報179.85點，按周跌0.67%。CCL八周內兩次跌穿180點水平，樓價持續窄幅回軟，短期目標下試178點。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.91點，按周回落0.73%。CCL(中小型單位)報179.05點，按周挫0.73%。本周三大整體指數齊創4周新低。CCL(大型單位)報183.86點，按周下滑0.36%。

近八周，四大整體指數5次齊跌，3次齊升，樓價走勢反覆回軟。近八周計，CCL累瀉0.72%，CCL Mass累挫0.62%，CCL(中小型單位)累跌0.73%，CCL(大型單位)累降0.64%。CCL向下調整幅度緩慢，未有轉勢大跌。

九龍區 樓價見 周新低 僅新界東報升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四區樓價各自反覆下試低位。本周九龍CCL_Mass最新報173.02點，創14周新低，按周跌1.48%。新界西CCL_Mass報168.42點，創4周新低，按周回落0.97%，連跌2周共1.29%。港島CCL_Mass報184.86點，按周下滑0.33%。新界東CCL_Mass報192.95點，按周升0.47%，連升3周共2.11%。

近八周四區樓價齊回軟；新界東CCL_Mass錄5升3跌，累跌1.68%，跌幅明顯。九龍CCL_Mass錄4升4跌，累挫0.81%。新界西CCL_Mass錄3升5跌，累跌0.27%。港島CCL_Mass錄3升5跌，累跌0.02%。

今日(22日)公布的指數，根據本月11日至17日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有七成的交易是在今年6月27日至7月3日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣佈放寬按保後第18周的市況，以及今年6月16日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第二周的市況。