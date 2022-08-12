樓價走勢｜中原CCL跌勢未止！最新報177.1點 見今年新低

本港二手樓價持續尋底，中原城市領先指數CCL最新報177.1點，創76周新低位（2021年2月低見176.58點），按周跌0.18%；本周CCL更跌破今年3月時177.34點的谷底，創出全年新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價走勢持續向下尋底，CCL連跌4周，跌勢未止，相信短期將下試2021年低位175點水平。

CCL(中小型單位)報176.37點，創77周新低（2021年2月低見176.2點），按周跌0.1%。CCL(大型單位)報180.81點，創18周新低（今年4月低見180.01點），按周降0.58%。CCL、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大整體指數齊跌4周，是今年第二次出現，為23周以來首見，分別累挫2.18%、2.22%及2.02%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.19點，按周升0.02%。CCL Mass連跌3周後企穩，但指數仍然是近80周以來次低。近4周計，CCL Mass累瀉2.23%。

港島樓價連跌 4 周 2017 年 7 月以來首見

四區樓價各自反覆向下尋底。港島CCL_Mass報181.11點，創19周新低（2022年3月低見180.11點），按周跌0.4%，連跌4周共2.35%。港島樓價連跌4周，是2017年7月後（近262周）以來首見。九龍CCL_Mass報169.73點，創77周新低（2021年2月低見168.78點），按周降0.06%，連跌2周共1.96%。

新界西CCL_Mass報166.26點，是近19周以來次低，按周升0.58%。新界東CCL_Mass報192.51點，按周升0.06%，終止2周連跌，指數連續5周於192點徘徊。

近4周計，九龍CCL_Mass跌幅為四區之中最大，累瀉3.35%。港島CCL_Mass累挫2.35%，新界西CCL_Mass累降2.25%，新界東CCL_Mass累升0.24%。

今日(12日)公布的指數，根據今年8月1日至8月7日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近九成的交易是在今年7月18日至24日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第21周的市況，以及今年6月16日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第5周的市況。