樓價走勢｜中原CCL連跌兩周 港島區樓價表現最曳

本港樓價走勢偏軟，中原城市領先指數CCL最新報179.53點，按周跌0.18%，連跌兩周，重返今年3月份美國首次加息時的水平。

黃良昇：料 8 月中沒收今年谷底反彈的升幅

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國聯儲局昨日(28日)宣布加息0.75厘，對香港樓價的影響將於8月下旬公布的才開始反映。美國四度加息，本地樓價走勢持續窄幅回軟，但未有轉勢大跌，預期8月中CCL下試178點或以下水平，將沒收今年由谷底177.34點到182.74點高位計，約3%升幅。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.2%。CCL(中小型單位)報178.74點，按周挫0.18%。CCL(大型單位)報183.51點，按周回落0.19%。四大整體指數齊跌兩周，CCL累跌0.84%，CCL Mass累瀉0.93%，CCL(中小型單位)累降0.9%，CCL(大型單位)累挫0.56%。

港島跌幅見七周以來最大 新界西及九龍報升

四區方面，港島CCL_Mass報183.18點，按周跌0.91%，跌幅屬七周以來最大，連跌兩周共1.24%。新界東CCL_Mass報192.47點，按周跌0.25%，結束三周連升。九龍CCL_Mass報173.12點，按周微升0.06%，指數上周創14周新低。新界西CCL_Mass報168.85點，按周升0.25%，結束兩周連跌。

近九周計，樓價反覆回軟，八大指數齊跌。CCL累跌0.9%，CCL Mass累降0.82%，CCL(中小型單位)累減0.91%，CCL(大型單位)累瀉0.84%。港島CCL_Mass累降0.93%，九龍CCL_Mass累跌0.75%，新界東CCL_Mass累減1.92%，新界西CCL_Mass累跌0.01%。

藍天海岸呎價按月飆逾 12% 太古城表現偏軟

133個成分屋苑本周調整實用呎價，港島區的太古城、杏花邨、貝沙灣及藍灣半島按月跌幅介乎3.1%至5.4%；而九龍美孚新邨及黃埔新邨按月均挫4.5%；新界西方面，藍天海岸按月大漲12.5%，大興花園及蝶翠峰則分別增7.2%及9.7%。

今天(29日)公布的指數，根據本月18日至24日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八的交易是在本月4日至10日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第19周的市況，以及今年6月16日美國聯儲局宣布加息0.75厘後第3周的市況。