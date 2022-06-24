樓價走勢｜息魔嚇怕樓市！CCL八大指數齊跌 18周以來首見

黃良昇表示，相信CCL短期內於178點至180點之間窄幅爭持。(資料圖片)

市場預期美國持續加息，港元拆息亦受影響而逐步上調，似乎「息魔」出現嚇怕樓市。反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報179.32點，按周跌0.81%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.96點，按周跌0.91%。CCL(中小型單位)報178.47點，按周跌0.89%。三大整體指數齊創12周新低，但未有跌穿12周前樓價回升前的低位。樓價見底回升12周計，CCL累升1.12%，CCL Mass累升0.47%，CCL(中小型單位)累升0.76%。

黃良昇：短期內 178 點至 180 點間窄幅爭持

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，6月美國議息前，市場憂慮加息幅度擴大，影響CCL八大指數齊跌，為18周以來首見。上一次八大指數齊跌，是今年2月中旬，當時美國聯儲局暗示將會加息。利率趨升，樓價回軟，CCL降至近12周低位，幾近蒸發早前樓價升幅；相信CCL短期內於178點至180點之間窄幅爭持。

三大整體指數齊跌兩周，CCL累跌1.75%，CCL Mass累挫2.03%，CCL(中小型單位)累降1.94%；預期短期內CCL於178點到180點徘徊，CCL Mass於180點到182點徘徊，CCL(中小型單位)於178點到180點徘徊。

CCL(大型單位)報183.62點，按周回落0.38%，連跌2周共0.83%。豪宅樓價連續7周於184點到185點企穩。

四大分區樓價全跌 新界東結束兩周升勢

四區樓價方面，新界東CCL_Mass報189.93點，創66周新低，按周瀉1.79%，終止兩周連升。新界西CCL_Mass報167.46點，按周降0.98%，連跌兩周共2.58%。港島CCL_Mass報182.62點，創9周新低，按周回落0.85%，連跌三周共2.38%。九龍CCL_Mass報174.04點，創10周新低，按周跌0.46%，連跌兩周共2.33%。

今天(24日)公布的指數，根據今年6月13日至19日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年5月30日至6月5日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第14周的市況，以及今年5月5日美國聯儲局宣佈加息0.5厘後第4周的市況。