樓價走勢｜林鄭月娥任內CCL累升12%歷來排第三 大型單位樓價表現佳

行政長官林鄭月娥5年任期將於本周四(30日)完結，據反映二手樓價指數的中原城市領先指數CCL顯示，在她任期內曾兩度破頂，分別於2019年6月底和2021年8月中，而在她5年任期內指數累漲12%，升幅為本港歷來四任特首中排名第三，僅高於首屆行政長官董建華。

林鄭月娥自2017年7月1日出任特首，當時CCL報160.05點，升至上周五(24日)最新報179.32點，期內累漲12%。至於大型單位樓價表現較好，據CCL大型單位樓價指數顯示，期內累升15%，較整體大市上揚多3個百分點；而中型單位樓價指數則累增11.5%。

曾蔭權任期內 CCL 累漲近九成最勁

在前三任行政長官中，升幅最勁為曾蔭權任期內(即2005年6月21至2012年6月30日)，CCL由55.82點飆至105.46點，累漲約89%。

至於梁振英任期內(即2012年7月1日至2017年6月30日)，CCL由105.46點走高至160.26點，累升約52%。

首任行政長官董建華任期內(即1997年7月1日至2005年3月12日)，CCL由100點降至51.68點，累瀉約48%。

至於根據差餉物業估價署樓價指數，截至4月指數錄得384點，較林鄭月娥出任特首前一個月(2017年6月)錄得336.1，累漲14%。至於其他前三任行政長官表現，梁振英任內指數累錄約64%的升幅，曾蔭權任內指數累漲1.1倍；董建華任內指數則累挫48%。