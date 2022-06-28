樓價走勢｜相信「磚頭」保值！中原陳永傑：下半年樓價最多升7%

今年為香港回歸25周年，期內樓價持續向上。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行統計的中原城市指數CCI於今年4月最新報178.34，由97年7月的100點計，25年來本港二手樓價累升約78%。以過去四屆政府計，樓價表現為三升一跌，以2005年6月至2012年6月第二屆特首曾蔭權任期升幅最顯著，CCI累飆約87%；唯一下跌為首屆特首董建華，CCI累跌約47.6%。

基建助樓價攀升 下個 25 年展望新界北

據中原大數據資料，全港18區過去25年樓價升幅由約69%至2.35倍，升幅最低為沙田區；而升幅最勁區域的冠、亞、季軍，分別是油尖旺區、九龍城及元朗區。陳永傑指，三區於過去25年均有大型屋苑及基建落成，油尖旺有九龍站及高鐵，還有區內奧運站南昌站多個大型屋苑落成、九龍城新增啟德新發展區、而元朗區大型屋苑的發展已擴展至錦上路，25年內西鐵綫落成，更可直通至九龍。由上述18區過去25年數據可見，新基建、新屋苑的落成，絕對有助區內樓價及成交量，預示下個25年的樓價升勢將聚焦於大力發展的新界北都會區，以及明日大嶼。

陳永傑稱，中原城市領先指數CCL今年以來暫累跌2.8%，而下半年市場雖仍存在不穩定因素，包括新冠肺炎疫情、美國加息等，惟新一任特首帶領新班子，相信會為政經帶來新局面，期望香港儘快對外通關，加上外圍不穩定環境，物業相信仍是作為儲存財富的主要工具，料下半年樓價可錄5%至7%升幅，再創歷史高位，CCL將可再度超越190點。

下半年私人住宅登記料達 34000 宗

至於今年上半年私人住宅登記錄23,250宗，屬2018年下半年以來新低，其中一手私人住宅登記僅錄4,750宗，更屬2013年上半年以來約9年最少。陳永傑說，上半年被疫情拖慢了的一手銷售，於4月疫情穩定時，已加快推售進度，追回第一季失地。下半年預計有逾2萬個一手單位待售，他相信發展商為求銷售，開價將愈趨克制，一手成交量料具一定保證，預測下半年一手成交量可達10,000伙，一手銷情將帶動整體樓市氣氛，加上「財爺PLAN」令換樓鏈啟動，下半年二手成交將較上半年升27%，達24,000宗；即下半年私人住宅登記料達34,000宗。