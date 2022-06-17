樓價走勢｜CCL按周跌0.95% 幅度近3個月來最大

中原城市領先指數CCL最新報180.78點，按周跌0.95%，跌幅為近3個月以來最大。

黃良昇：短期料難突破 182 點

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，昨日(16日)美國聯儲局宣佈加息0.75厘，對本地樓市的影響將於7月上旬公布的CCL才開始反映，相信CCL短期內未能上穿182點到184點水平。近4周，CCL四大整體指數齊跌出現2次，齊升1次。早前4周，四大整體指數齊升出現3次。在加息預期的利淡下，樓價升勢明顯受壓，CCL連續8周於180點到182點之間窄幅徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.62點，按周跌1.12%，跌幅為5周以來最大。CCL(中小型單位)報180.08點，按周跌1.06%，跌幅為5周以來最大。CCL(大型單位)報184.33點，按周跌0.45%，跌幅為8周以來最大。

四區僅得新界東報升

四區樓價方面，本周三跌一升，上周三升一跌，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報184.18點，按周跌0.45%，連跌2周共1.54%。九龍CCL_Mass報174.86點，按周跌1.87%，跌幅為11周以來最大，連升3周後回軟。新界西CCL_Mass報169.12點，按周跌1.61%，跌幅為5周以來最大，上周指數創12周新高後回軟。新界東CCL_Mass報193.40點，按周升0.03%，連升2周共0.68%。

樓價見底回升11周計，CCL累升1.94%，CCL Mass累升1.4%，CCL(中小型單位)累升1.67%，CCL(大型單位)累升3.29%。港島CCL_Mass累升2.26%，九龍CCL_Mass累升1.37%，新界東CCL_Mass累跌0.74%，新界西CCL_Mass累升2.04%。

今天(17日)公布的指數，根據今年6月6日至12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在今年5月23日至5月29日簽臨時買賣合約，是2022年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第13周的市況，以及今年5月5日美國聯儲局宣佈加息0.5厘後第3周的市況。