樓價走勢｜CCL見12周最大按周升幅 半年計累跌1.74%

今年初第五波新冠肺炎疫情爆發，令本港上半年樓價陷入調整。今日(30日)公布的中原城市領先指數CCL，八大指數上半年全部錄得跌幅。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，以正式買賣合約日期計，CCL上半年累挫1.74%，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass回落2.07%，CCL(中小型單位)降1.94%，CCL(大型單位)跌0.75%。豪宅樓價指數跌幅相對較少，顯示抗跌力強。四區方面，新界東CCL Mass跌幅最大，上半年累插6.42%。新界西CCL Mass跌1.36%，港島CCL Mass挫1.97%，九龍CCL Mass下滑0.4%。

料短期內 CCL 於 178 點到 180 點窄幅爭持

至於以按周計，最新四大指數齊回升。CCL最新報181.35點，按周升1.13%，升幅為12周以來最大。CCL Mass報182.42點，按周增1.37%，升幅為81周以來最大。CCL(中小型單位)報180.62點，按周上揚1.2%，升幅為61周以來最大。上周三大整體指數齊創12周新低，連跌2周後今周齊反彈。CCL(大型單位)報185.02點，按周升0.76%，升幅為7周以來最大。

雖然本周四大整體指數齊回升，但指數均比三周前的高位為低。近五周，四大整體指數出現3次齊跌，2次齊升，每次低位均比前一次為低，每次高位亦比上一次低，樓價走勢反覆回軟。預期短期內CCL於178點到180點窄幅爭持，CCL Mass於180點到182點爭持，CCL(中小型單位)於178點到180點爭持。

僅新界東報跌 九龍區按周漲 2.39%

四區樓價方面，新界東CCL_Mass報188.96點，創67周新低，按周跌0.51%，連跌兩周共2.3%。新界西CCL_Mass報169.71點，按周升1.35%，結束兩周連跌。港島CCL_Mass報184.97點，按周上揚1.29%，升幅為8周以來最大，結束三周連跌。九龍CCL_Mass報178.2點，按周增2.39%，升幅為10周以來最大，結束兩周連跌。

新都城及嘉湖山莊呎價按月飆逾一成

133個成分屋苑中，以本周調整實用呎價計，和富中心、新港城、帝堡城、翠怡花園、黃埔花園、將軍澳中心、黃金海岸按月升幅介乎4.2%至9.1%，兩大指標屋苑新都城及嘉湖山莊分別飆10.9%及11.7%；而沙田第一城、海怡半島、杏花邨、維景灣畔、愉景新城、藍天海岸按月跌幅介乎3.9%至7.7%，大興花園則重挫11.8%。

今天公布的指數，根據本月20日至26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在本月6日至12日簽臨時買賣合約，是今年2月23日財政預算案宣布放寬按保後第15周的市況，以及今年5月5日美國聯儲局宣佈加息0.5厘後第五周的市況。