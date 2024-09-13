樓價跌跌不休 兩大市區鐵路盤過去3年呎價插逾三成 邊類物業最保值？

1970至1980年香港經濟起飛，被視為是本港的黃金年代，不少人深信「磚頭最保值」的想法置業，多個大型屋苑亦是這段時期落成。當中鰂魚涌太古城迄今升值幾十倍，可謂見證樓市起跌。近年樓價下跌不少，但磚頭仍然有價，頂級豪宅地段的物業更發揮磚頭最保值作用。

受到利率上升及經濟放緩影響，不少人關心樓價何時見底，每周公布的中原城市領先指數CCL自2021年8月高位回落超過四分之一，部分屋苑跌幅更接近四成，但亦有不少抗跌力較強的樓盤，在這段時期樓價跌幅低於兩成，甚至不足一成。

過去3年，中原樓價指數內的138個成分屋苑，有103個屋苑的樓價錄得兩成以上跌幅，跌三成以上都有27個；當中以灣仔會景閣跌幅最大，達39%。令人感到吃驚的是，兩個市區鐵路盤鰂魚涌太古城及九龍灣德福花園，樓價不知不覺間已回落37%，前者呎價由21,292元降至13,485元。後者呎價則由15,044元下滑至9,448元。近年不少鐵路新盤低價推售，從而影響部分二手鐵路盤的表現。