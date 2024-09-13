樓價跌跌不休 兩大市區鐵路盤過去3年呎價插逾三成 邊類物業最保值？

1970至1980年香港經濟起飛，被視為是本港的黃金年代，不少人深信「磚頭最保值」的想法置業，多個大型屋苑亦是這段時期落成。當中鰂魚涌太古城迄今升值幾十倍，可謂見證樓市起跌。近年樓價下跌不少，但磚頭仍然有價，頂級豪宅地段的物業更發揮磚頭最保值作用。
受到利率上升及經濟放緩影響，不少人關心樓價何時見底，每周公布的中原城市領先指數CCL自2021年8月高位回落超過四分之一，部分屋苑跌幅更接近四成，但亦有不少抗跌力較強的樓盤，在這段時期樓價跌幅低於兩成，甚至不足一成。
過去3年，中原樓價指數內的138個成分屋苑，有103個屋苑的樓價錄得兩成以上跌幅，跌三成以上都有27個；當中以灣仔會景閣跌幅最大，達39%。令人感到吃驚的是，兩個市區鐵路盤鰂魚涌太古城及九龍灣德福花園，樓價不知不覺間已回落37%，前者呎價由21,292元降至13,485元。後者呎價則由15,044元下滑至9,448元。近年不少鐵路新盤低價推售，從而影響部分二手鐵路盤的表現。
地利根德閣成「保值王」
坐落於傳統豪宅地段的屋苑，發揮磚頭最保值作用。前5位呎價跌幅最小的CCL屋苑，全為豪宅級物業，包括中半山地利根德閣、嘉富麗苑、何文田君頤峰、九龍站凱旋門，以及渣甸山嘉雲臺。雖然過去3年樓價跟大市同樣下跌，但跌幅少於15%，成為全港抗跌力最強、最保值物業。其中地利根德閣呎價僅下跌8%，是過去3年唯一樓價跌幅少於一成的屋苑，成為「保值之王」。
提到地利根德閣的威水史，該半山地標由3座大廈組成，其中第3座於1990年被拆卸及重建，重建後樓高66層，達220米，頂層高達海拔327米，取代芝加哥湖心大廈，成為全球最高的住宅建築，該紀錄保持長達8年，直至川普世界大廈於2001年落成。此老牌豪宅自然多名人捧場，據知影星李嘉欣、I.T.老闆沈嘉偉與藝人妻子邱淑貞、國寶級運動員郭晶晶等亦曾居於此。該屋苑放盤量少，而且業主叫價硬淨，交投不多，今年以來暫錄得1宗買賣，目前成交呎價約3.3萬元。
陳永傑：豪宅樓價可睇高一線
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，除了地理位置優勢外，由於豪宅業主具一定實力，且供應少一直被視為屬優質資產，能對抗通脹及擁較大升值空間，故豪宅抗跌力一直強於中小型住宅。
據差估署數字顯示，過去3年中小型住宅樓價下跌約24%，反觀大單位同期跌幅約17%。世界上不同城市的豪宅亦受到當地政策影響，近年港府大力搶人才，其中於2022年底推出「高端人才通行證計劃」搶人才，至今共批出近7萬張簽證，帶動本港高端物業市場住屋需求，未來豪宅樓價可睇高一線。