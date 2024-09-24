樓價跌 貸款壞賬增 放債人承辦住宅現樓樓按宗數 連跌4年｜樓市數據

樓價下滑，放債人牌照數目亦較去年減少95間，而該類公司承辦的住宅現樓樓按宗數，亦連跌4年。(資料圖片)

樓市景氣不佳，樓價下滑，放債人承辦的住宅現樓樓按宗數亦連跌4年。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年7月放債人牌照數目錄2,175間，較去年2,270間再減少95間或4.2%，數字由2021年高位的2,490間，為連續3年收縮，累計縮減315間或12.7%。而樓價自2021年下跌，貸款壞賬明顯增加，加上本港經濟環境不明朗，息口仍高企，以致不少放債公司退場。至於放債人承辦本港住宅現樓樓按合約宗數，亦持續萎縮，今年首8個月跌至不足2,000宗，僅錄1,924宗，宗數只及2023年3,743宗的51%，估計全年只有約2,900宗，將連跌4年。

今年首8個月放債人承辦的樓按合共1,924宗，當中一按錄1,068宗、二按800宗、三按或以上56宗，數字分別只及2023年的59%、46%及31%。當中二按或以上的樓按收縮速度較一按快，所以推高一按比例升穿五成半水平，達55.5%，較2023年升7個百分點，連升4年累計19.2個百分點，創5年高位。相反，二按及三按或以上的比例卻持續下降，今年比例分別跌至41.6%及2.9%。受政府放寬按揭、高息環境、下調放債人法定利率上限，以及樓價由歷史高位回落近三成，拖累物業價格貶值等不利因素打擊，在擔心借款人資不抵債的風險下，財務公司傾向承辦風險相對較低的一按。

受政府放寬按揭、高息環境及樓價回落等因素影響，財務公司擔心借款人資不抵債，故傾向承辦風險相對較低的一按。(資料圖片)

截至8月份，承辦本港住宅現樓樓按合約宗數最高的首10間放債人公司，市場佔有率合共只有33.2%，而2023年及2022年市佔率分別為40.3%及40.6%。首10間放債人公司市佔連續兩年收窄，今年更較去年顯著下跌7.1個百分點，顯示份額分散於其他放債人公司。

此外，今年首8個月及時雨、香港信貸(私人貸款)市佔率錄得明顯增長，這兩間公司的排名連升兩年，取代2023年排首兩位的康業、尚誠成為冠亞軍。今年及時雨信貸市佔率5.7%，比去年升1.9個百分點，成功升上第一位，該公司於2023年排第四。至於香港信貸(私人貸款)市佔率5.0%，升2.3個百分點，排名升上第二，去年則排第六。

不過，康業資本國際市佔率降至僅4.3%，急挫6.6個百分點，排名亦由連續兩年冠軍跌到第三；尚誠融資市佔率2.0%，跌4.3個百分點，排名由第二急跌八級至第十。值得留意的是，澤海信貸的排名大幅飆升並進佔十大，今年首8個月市佔率2.4%，排名兩年累升逾百級，由2022年的202位，2023年躍升至36位，今年再急升到第六。

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