樓價連跌4個月 利嘉閣：次季難扭跌勢 惟跌幅料放緩｜樓市指數

差估署今日公布2025年3月份私人住宅售價指數報284.2點，較2月的285.6點再跌0.49%，連跌四個月，並創自2016年8月以來的104個月(即逾8年半)新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場缺乏利好消息，加上關稅戰纏擾不休，樓價首季跌1.73%，料次季仍難扭跌勢，只冀跌幅得以收窄。

今年首季樓價累跌1.73%，3月份樓價跌幅輕微收窄至0.49%，主要反映2月下旬及3月上旬的市況略有改善，交投顯著反彈，惟價格仍然低企，主要受一手新盤持續以低價開售牽制，二手業主加價乏力，樓價無奈續跌。陳海潮指出，展望4月份，雖然3月下旬市況尚算不俗，惟旺市不旺價，加上踏入4月初後，中美關稅戰愈演人愈烈，環球股市及港股更加一度急瀉，窒礙市場氣氛，恐令4月份樓價跌幅再次擴大至0.8%左右。

上半年樓價或再跌約 3%

不過，近日關稅戰似有放緩跡象，加上若美國能提早在5月或6月份減息，對樓市有一定支持，盼令樓價在5月跌幅收窄，並在6月橫行，惟次季料難逃再跌約1.3%的命運，而整個上半年樓價或需跌約3%。