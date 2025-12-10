樓價預測｜戴德梁行：2026年樓價回升最多5%

戴德梁行發表香港房地產市場2025年回顧及2026年展望，低息環境持續，加上股市造好帶來財富效應，樓市氣氛持續向好，帶動年內樓價止跌累升1.8%(截至10月)；預計2025年全年成交量有望錄得62,000宗，明年成交量料與今年相約，支持2026樓價回升，升幅預計在5%內。
住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，支持整體樓價觸底回升，預期2026年將延續正面勢頭。低息環境及股票市場造好繼續支持樓市氣氛，預期 2026年樓價升幅約5%內。隨著本港銀行跟隨美國聯儲局調低利率，樓市入場門檻及利息成本降低，加上股票市場向好連帶財富效應，住宅需求進一步釋放，買賣氣氛持續向好。自今年3月起，住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，預計第四季住宅成交宗數約16,400宗，按年升9%，即全年總成交量約62,000宗，較去年升17%。年內發展商積極推盤去庫存，一月至十月的一手成交約佔整體住宅交投數目的33%。
今年樓價止跌回升1.8%
戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，整體住宅樓價指數3月至10月期間錄得3.3%升幅，以致年初至今樓價止跌回升1.8%，顯示樓市已見底並逐步走出整固期。另一方面，住宅租金指數在外來專才和非本地學生的住屋需求帶動下延續升勢，年初至今錄得4%升幅，在拆息下調下繼續吸 引投資者入市，亦有租樓人士轉而考慮置業，對成交量和售價均起支持作用。預計明年住宅成交量有望與今年水平相約，樓價升幅約5%之內。
細價盤及中價市場按季均錄2.9%升幅
戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，第四季樓市氣氛持續改善，根據本行追蹤的中小型住宅單位售價指數，截至12月初，樓價較去年年底水平高3%，貼近預期的高位。至於受歡迎屋苑樓價表現，各類型物業樓價都按季錄得升幅，當中代表細價盤的沙田第一城和代表中價市場的太古城按季均 錄得2.9%升幅；而代表豪宅市場的貝沙灣按季表現較爲亮眼，升6.1%。詢價量方面，雖然11月份數字稍遜於10月數字，但較去年同期升15%，可見市場成交氣氛持續回暖，為明年樓市定下基調。