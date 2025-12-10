樓價預測｜戴德梁行：2026年樓價回升最多5%

（由左至右）戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明、戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢及戴德梁行執行董事、戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝及香港資本市場部主管高偉雄。

戴德梁行發表香港房地產市場2025年回顧及2026年展望，低息環境持續，加上股市造好帶來財富效應，樓市氣氛持續向好，帶動年內樓價止跌累升1.8%(截至10月)；預計2025年全年成交量有望錄得62,000宗，明年成交量料與今年相約，支持2026樓價回升，升幅預計在5%內。

住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，支持整體樓價觸底回升，預期2026年將延續正面勢頭。低息環境及股票市場造好繼續支持樓市氣氛，預期 2026年樓價升幅約5%內。隨著本港銀行跟隨美國聯儲局調低利率，樓市入場門檻及利息成本降低，加上股票市場向好連帶財富效應，住宅需求進一步釋放，買賣氣氛持續向好。自今年3月起，住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，預計第四季住宅成交宗數約16,400宗，按年升9%，即全年總成交量約62,000宗，較去年升17%。年內發展商積極推盤去庫存，一月至十月的一手成交約佔整體住宅交投數目的33%。