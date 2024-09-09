祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門兆康苑毗鄰港鐵兆康站，交通四通八達，吸引不少上車客選擇在該屋苑置業。其中N座中層1室，實用面積約447方呎，兩房兩廳間隔，日前業主放盤不足24小時速獲外區上車客承接。
據了解，新買家鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑鄰近港鐵站，方便兒子上學。原業主為加快售出，經議價後酌情減價5萬元，新買家有感單位符合心水，遂便決定以355萬元(自由市場價)「即睇即買」上址作自住之用，呎價約7,942元。
古文彬稱，原業主於2014年以約253萬元(自由市場價)購入單位，持貨約10年，是次轉手帳面賺約102萬元，物業期內升值約40.3%。
L座中層兩房累減70萬易手
另外古文彬指，兆康苑L座中層5室，實用面積同約447方呎，兩房間隔，附企理裝修，外望開揚景觀，獲區內上車客以320萬元(自由市場價)承接，呎價約7,159元。
據了解，原業主放盤約兩星期，最終減價70萬元達成交易，按其於2005年買入價64萬元計算，持貨約19年，現轉手帳面獲利256萬元，物業期內大幅升值約4倍。
⇊兆康苑L座中層5室景觀⇊
資料顯示，兆康苑位於屯門兆康路2-22號，1984年入伙，樓齡約40年，共有20座，提供4,676伙。