樓價「3字頭」+近港鐵站成上車客之選！屯門居屋兩房放盤不足24小時即沽

祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門兆康苑毗鄰港鐵兆康站，交通四通八達，吸引不少上車客選擇在該屋苑置業。其中N座中層1室，實用面積約447方呎，兩房兩廳間隔，日前業主放盤不足24小時速獲外區上車客承接。

據了解，新買家鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑鄰近港鐵站，方便兒子上學。原業主為加快售出，經議價後酌情減價5萬元，新買家有感單位符合心水，遂便決定以355萬元(自由市場價)「即睇即買」上址作自住之用，呎價約7,942元。

古文彬稱，原業主於2014年以約253萬元(自由市場價)購入單位，持貨約10年，是次轉手帳面賺約102萬元，物業期內升值約40.3%。