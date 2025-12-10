樓價2025年觸底回升！中原：樓價及租金時隔4年再現齊漲｜樓市回顧

反映二手樓價的中原城市指數CCL在2025年全年有望錄得約5%升幅，扭轉過去三年的頹勢。(資料圖片)

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2025年樓市整體回暖，一、二手成交宗數均創近年新高，CCL亦回升，為市場從復常轉向復甦奠定穩健基礎。截至11月，一手私人住宅成交量已達1.88萬宗，創一手新例後新高，料全年有望突破2萬宗。二手方面，首11個月暫錄約3.58萬宗成交，已創4年新高，全年成交量預計可達約3.9萬宗。反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報143.03點，全年暫時累計升3.92%，顯示樓價已觸底回升，預期2025年全年CCL有望錄得約5%升幅，扭轉過去三年的頹勢，亦是自2021年後首次出現樓價及租金雙軌上升，標誌著「價跌租升」的時代正式結束。

低價一手樓佔比上升

一手私人住宅方面，首11個月錄18,794宗，預測全年約20,000宗，將按年上揚近兩成，創2019年20,685宗後的6年新高。今年只有低價一手成交佔比上升，價值500萬元或以下的宗數比例，由2024年的22.1%上升至今年的29.9%。

二手私人住宅登記將創4年新高

二手私人住宅方面，首11個月錄35,875宗，預測全年約39,000宗，將按年多15%，創2021年51,928宗後的4年新高。當中500萬元或以下的低價成交及2,000萬元以上的高價成交升幅顯著。今年500萬元或以下、2,001萬至5,000萬元及5,000萬元以上的宗數比例，分別錄49.8%、3.0%及0.7%，均較去年上升。

二手資助房屋買賣將創3年新低

至於二手資助房屋買賣(包括自由市場及第二市場)，首11個月錄5,930宗，預測全年約6,400宗，將按年下跌逾一成，為2022年5,446宗後的3年低位。