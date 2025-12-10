樓價2025年觸底回升！中原：樓價及租金時隔4年再現齊漲｜樓市回顧

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2025年樓市整體回暖，一、二手成交宗數均創近年新高，CCL亦回升，為市場從復常轉向復甦奠定穩健基礎。截至11月，一手私人住宅成交量已達1.88萬宗，創一手新例後新高，料全年有望突破2萬宗。二手方面，首11個月暫錄約3.58萬宗成交，已創4年新高，全年成交量預計可達約3.9萬宗。反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報143.03點，全年暫時累計升3.92%，顯示樓價已觸底回升，預期2025年全年CCL有望錄得約5%升幅，扭轉過去三年的頹勢，亦是自2021年後首次出現樓價及租金雙軌上升，標誌著「價跌租升」的時代正式結束。
整體樓宇登記將創4年新高
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，2025年首11個月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄71,703宗，預測全年約78,000宗，將按年上升15%，創2021年96,133宗後的4年新高。
低價一手樓佔比上升
一手私人住宅方面，首11個月錄18,794宗，預測全年約20,000宗，將按年上揚近兩成，創2019年20,685宗後的6年新高。今年只有低價一手成交佔比上升，價值500萬元或以下的宗數比例，由2024年的22.1%上升至今年的29.9%。
二手私人住宅登記將創4年新高
二手私人住宅方面，首11個月錄35,875宗，預測全年約39,000宗，將按年多15%，創2021年51,928宗後的4年新高。當中500萬元或以下的低價成交及2,000萬元以上的高價成交升幅顯著。今年500萬元或以下、2,001萬至5,000萬元及5,000萬元以上的宗數比例，分別錄49.8%、3.0%及0.7%，均較去年上升。
二手資助房屋買賣將創3年新低
至於二手資助房屋買賣(包括自由市場及第二市場)，首11個月錄5,930宗，預測全年約6,400宗，將按年下跌逾一成，為2022年5,446宗後的3年低位。
中原城市領先指數CCL終止3年跌勢
樓價方面，2025年有3大因素帶動樓價見底回升，終止3年跌勢。2月底《財政預算案》放寬印花稅後，中原城市領先指數CCL升1.49%。至5月份H按急降並跌穿封頂息，CCL升2.72%。9月及10月兩次減息後，CCL高見143.46點，比5月低位135.16點累升6.14%，升幅明顯大於2024年撤辣後的2.84%。CCL最新報143.03點，為2024年6月中後76周次高，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.25%，2025年樓價暫時累計升3.92%。
以121個CCL大型成分屋苑(不包括22個豪宅屋苑)計，2025年首11個月有54個屋苑調整實用呎價升逾4%。九龍有22個(佔同區屋苑總數68.8%)，新界西14個(佔41.2%)，新界東11個(佔37.9%)，港島7個(佔26.9%)。四區之中，以九龍表現較佳，近七成屋苑呎價升超過4%，區內10個屋苑贏大市，12個追落後。
租金連升3年 全年看漲約5%
租金方面，2025年11月中原城市租金指數CRI最新報129.13點，為歷史第4高，展望短期租金維持高企。租金連升3年，首11個月累升4.84%，料全年升幅相若。今年樓價租金同步向上，結束連續2年背馳。CRI回報率9月報3.56%，為2011年11月後近14年次高。5月拆息曾經急跌，其後雖回升，但9月及10月銀行減息2次，令H按息持續低於回報率，連續5個月出現供平過租。