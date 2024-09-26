樓價4連挫累跌6% 創8年新低 利嘉閣：減息旺丁難旺價｜差估署

差估署今日(26日)公布最新數據指，8月份私樓售價指數報292.1點，較7月的297.2點續跌1.72%，已連跌4個月，累跌5.65%；樓價創下自2016年9月以來的96個月(即8年)新低。今年首8個月，樓價累積下跌了6.17%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅擴大至26.63%。

9 月樓價料再跌

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價跌勢未止，後市減息效應尚待觀察，首階段料先帶動交投回暖，而樓價極其量只能減緩跌勢，要回升仍需其他經濟因素及條件配合才能實現。

他指出，8月份樓價跌勢未改，主要受一手新盤仍以低價推出，令二手樓價持續受壓。綜觀8月下旬至9月上旬的實際市況，新盤低價開售的情況沒變，故料9月樓價將再跌1%，預示第3季樓價跌幅有機會擴大至4.40%。

二手全年跌幅或擴大至近一成

美國減息半厘及香港跟隨減息1/4厘，以至息口尚有下調空間，的確可刺激入市意欲，但料會先反映在交投量之上，暫未見可明顯扭轉樓價跌勢，最多只是緩和跌幅，如第4季得以偏向窄幅橫行，全年樓價料跌7%。不過，倘若新盤繼續低價開售，二手仍會受壓，則全年跌幅有機會擴大至近一成。