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地產
2024-09-26 13:00:47

樓價4連挫累跌6% 創8年新低 利嘉閣：減息旺丁難旺價｜差估署

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差估署

減息無助樓價回升，差估署最新8月份樓價指數報292.1點，連跌4個月，挫累跌6%，創8年新低。

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差估署今日(26)公布最新數據指，8月份私樓售價指數報292.1點，較7月的297.2點續跌1.72%，已連跌4個月，累跌5.65%；樓價創下自20169月以來的96個月(8)新低。今年首8個月，樓價累積下跌了6.17%；若與20219月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅擴大至26.63%

陳海潮

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，減息效應尚待觀察，樓價要回升，仍需其他經濟因素及條件配合。

9月樓價料再跌

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價跌勢未止，後市減息效應尚待觀察，首階段料先帶動交投回暖，而樓價極其量只能減緩跌勢，要回升仍需其他經濟因素及條件配合才能實現。

他指出，8月份樓價跌勢未改，主要受一手新盤仍以低價推出，令二手樓價持續受壓。綜觀8月下旬至9月上旬的實際市況，新盤低價開售的情況沒變，故料9月樓價將再跌1%，預示第3季樓價跌幅有機會擴大至4.40%

二手全年跌幅或擴大至近一成

美國減息半厘及香港跟隨減息1/4厘，以至息口尚有下調空間，的確可刺激入市意欲，但料會先反映在交投量之上，暫未見可明顯扭轉樓價跌勢，最多只是緩和跌幅，如第4季得以偏向窄幅橫行，全年樓價料跌7%。不過，倘若新盤繼續低價開售，二手仍會受壓，則全年跌幅有機會擴大至近一成。

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差估署

差估署8月份租金指數按月再升1.13%，報197.5點，為有紀錄以來第3高。

租金升至紀錄第3 連漲6個月共7.1%

租金指數方面，差估署數字顯示8月份按月再升1.13%，報197.5點，為1993年有電子紀錄以來的按月第3高位，較20198月的歷史高位200.1點，只相差約1.3%。今年自3月起，租金已連升6個月，累升7.10%，而今年首8個月合計也升了6.18%。受專才及本地住屋需求不減，料9月份以至第4季租金維持強勢，全年租金最終看升逾9%，年內很大機會再刷新歷史新高。

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