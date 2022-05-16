樓宇按揭｜財爺Plan推動 4月新批按保額再升逾20% 創8個月新高

中原按揭董事總經理王美鳳表示，自2月23日政府放寬按保推出財爺Plan，帶動4月份新批按保宗數及金額明顯增加。據香港按證保險數字，4月份新批按揭保險貸款額按月再增加至287.84億元，新批按保宗數達4,798宗，增幅20.2%，金額及宗數均為過去8個月新高，反映財爺Plan有助推動用家實踐置業計劃。而隨著4月份疲情緩和、社交距離放寬，樓巿交投明顯反彈，積壓需求陸續釋放，財爺Plan刺激作用將可充分發揮，料將推動未來新批按保貸款量進一步上升。

王美鳳稱，4月份新取用按保金額為66.19億元，按月跌8.7%，金額創13個月新低，宗數按月跌13%至1,161宗，金額及宗數均為過去兩年新低，數字主要反映年初巿況為主，當時市場成交較疲弱。