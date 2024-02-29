樓市亢奮｜8新盤撤辣後搶吸購買力

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下啟德「MONACO MARINE」新一批單位最低入場價1,022.4萬元，最低呎價23,503元；藍田「KOKO MARE」新一批單位最低入場價757.4萬元，最低呎價18,070元。兩盤買家可享「迎春接利是3.8萬元」現金回贈及「置優越1088」先住後付優惠。

新一份《財政預算案》全面撤辣，加上金管局調高物業按揭成數上限及暫停壓力測試，刺激一手市場氣氛。發展商均加快推售步伐，盡搶撤辣後市場購買力。會德豐地產兩個市區新盤加推共20伙，入場價757.4萬元；另龍年頭炮新盤、恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」加推72伙，並敲定周日首賣138伙。

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「Belgravia Place」第1期昨加推2號價單共72伙，實用面積265至457方呎。扣除最高10%折扣，折實價416.88萬至752.31萬元，折實呎價14,978至17,359元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，是次加推只有小部分單位加價2%。該盤敲定周日首輪發售138伙，市傳截至昨晚累收逾1,570票，超額認購逾10倍。

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同系西灣河「THE HOLBORN」大角咀「利奧坊．曦岸」及「利奧坊．凱岸」於周日合共推售21伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，「THE HOLBORN」及「利奧坊」系列於撤辣後即日共錄10宗成交，共套現逾5,300萬元。