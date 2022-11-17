樓市交投減拖累！中原按揭：10月按揭保險數字全面續跌 料全年按保宗數減25%

中原按揭董事總經理王美鳳表示，第三季本港樓巿在加息陰霾籠罩下，交投表現逐步回軟，影響10月份按揭保險數字繼續向下。根據香港按證保險數字，10月份新取用按保貸款額按月減少22.4%，至67億元，連續三個月回落，涉及1,194宗，按月減少22.6%，金額和宗數均創過去六個月新低。期內新批按保金額按月回落5.1%，至161億元；宗數亦按月減少6.3%，至2,800宗，宗數及金額均連跌五個月，創過去八個月新低。

今年首 10 個月 VS 去年同期：新取用按保額減 18% 新批按保額降 22.7%

王美鳳稱，今年樓市受第五波新冠肺炎疫情衝擊，下半年接着受加息影響，物業交投量大幅萎縮，今年自7月起迄今二手住宅登記量按月持續徘徊在約2,200宗低水平，較樓市暢旺時期減少達一半或以上，拖累按保宗數及貸款額下跌。

綜合數字顯示，今年首10個月新取用按保貸款宗數及金額錄得15,638宗及904億元，較去年同期分別跌21.6%及18%。今年首10個月新批按保貸款宗數及金額錄得37,050宗及2,182億元，較去年同期分別回落26.5%及22.7%。王美鳳預期，雖然今年在2月期間推出「財爺PLAN」，但樓市持續弱勢影響按保使用量，全年按保貸款宗數將較去年減少約25%。