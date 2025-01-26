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地產
2025-01-26 18:34:45

樓市仍處季節性淡季 中原十大屋苑本周末7屋苑「捧蛋」 得一個最勁錄4宗｜樓市數據

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鴨脷洲海怡半島買家趕「龍尾」入市，本周末得4宗買賣成交。

鴨脷洲海怡半島買家趕「龍尾」入市，本周末得4宗買賣成交。

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中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，較上周減少1宗或14.3%，零成交屋苑增至7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離農曆新年尚有兩天，樓市仍處季節性淡季，不少市民已收爐或外遊，本周末錄6宗成交，表現已算不錯，相信農曆年後睇樓活動陸續回復正常，交投將會逐步回升。

海怡半島買家趕「龍尾」入市

港島區方3個指標屋苑中，僅海怡半島錄得成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，距離農曆年尚餘兩日，有買家趕「龍尾」入市，海怡半島本周末交投活躍，錄4宗成交，平均實用呎價約12,157元，全月累錄12宗。

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九龍區4個主要屋苑中，本周末只有美孚新邨錄得成交，其餘「捧蛋」。

九龍區4個主要屋苑中，本周末只有美孚新邨錄得成交，其餘「捧蛋」。

美孚新邨三房 7年蝕110萬沽

至於九龍區4個主要屋苑中，美孚新邨錄1宗成交，其餘「捧蛋」。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得的1宗成交為百老匯街89座中層C室，實用面積767方呎，屬三房間隔，附連大露台及望山景。單位開價738萬元放售，最新獲用家以700萬元承接，平均實用呎價9,126元。原業主則於2017年以810萬元購入該址，持貨7年多，是次沽出帳面需蝕110萬元或約13.6%

沙田第一城高層園景戶，原業主買入8年，帳面仍需蝕59萬元易手。

沙田第一城高層園景戶，原業主買入8年，帳面仍需蝕59萬元易手。

沙田第一城高層戶 8年貶值59

新界區3大指標屋苑中，本周末只有沙田第一城錄得交投。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本周末錄得1宗買賣成交，單位為438座高層H室，實用面積304方呎，座向東北望園景，最新以400萬元沽出，平均實用呎價13,158元。據了解，原業主於2017年以約459萬元購入該單位，持貨8年，現帳面蝕讓59萬元或約12.9%

中原十大屋苑周六、日成交量 

地區 

屋苑 

周六、日成交量/ 

按周升跌幅 

平均實用呎價()/ 

按周升跌幅 

香港 

太古城 

0 (上周1宗成交

康怡花園 

0 (無升跌

海怡半島 

4 (+300%) 

12157 

九龍 

美孚新邨 

1 (無升跌

9126 (+1.2%) 

麗港城 

0 (無升跌

黃埔花園 

0 (上周2宗成交

新都城 

0 (上周1宗成交

新界 

沙田第一城 

1 (無升跌

13158 (-2.9%) 

嘉湖山莊 

0 (無升跌

映灣園 

0 (無升跌

 

合計 

6 (-14.3%) 

- 

註：綜合市場成交數據 

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