樓市仍處季節性淡季 中原十大屋苑本周末7屋苑「捧蛋」 得一個最勁錄4宗｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，較上周減少1宗或14.3%，零成交屋苑增至7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離農曆新年尚有兩天，樓市仍處季節性淡季，不少市民已收爐或外遊，本周末錄6宗成交，表現已算不錯，相信農曆年後睇樓活動陸續回復正常，交投將會逐步回升。

海怡半島買家趕「龍尾」入市 港島區方3個指標屋苑中，僅海怡半島錄得成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，距離農曆年尚餘兩日，有買家趕「龍尾」入市，海怡半島本周末交投活躍，錄4宗成交，平均實用呎價約12,157元，全月累錄12宗。

美孚新邨三房 逾 7 年蝕 110 萬沽 至於九龍區4個主要屋苑中，美孚新邨錄1宗成交，其餘「捧蛋」。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得的1宗成交為百老匯街89座中層C室，實用面積767方呎，屬三房間隔，附連大露台及望山景。單位開價738萬元放售，最新獲用家以700萬元承接，平均實用呎價9,126元。原業主則於2017年以810萬元購入該址，持貨7年多，是次沽出帳面需蝕110萬元或約13.6%。

沙田第一城高層戶 8 年貶值 59 萬 新界區3大指標屋苑中，本周末只有沙田第一城錄得交投。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本周末錄得1宗買賣成交，單位為4期38座高層H室，實用面積304方呎，座向東北望園景，最新以400萬元沽出，平均實用呎價13,158元。據了解，原業主於2017年以約459萬元購入該單位，持貨8年，現帳面蝕讓59萬元或約12.9%。

中原十大屋苑周六、日成交量 地區 屋苑 周六、日成交量/ 按周升跌幅 平均實用呎價(元)/ 按周升跌幅 香港 太古城 0 (上周1宗成交) - 康怡花園 0 (無升跌) - 海怡半島 4 (+300%) 12157 九龍 美孚新邨 1 (無升跌) 9126 (+1.2%) 麗港城 0 (無升跌) - 黃埔花園 0 (上周2宗成交) - 新都城 0 (上周1宗成交) - 新界 沙田第一城 1 (無升跌) 13158 (-2.9%) 嘉湖山莊 0 (無升跌) - 映灣園 0 (無升跌) - 合計 6 (-14.3%) - 註：綜合市場成交數據 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)