樓市仍處季節性淡季 中原十大屋苑本周末7屋苑「捧蛋」 得一個最勁錄4宗｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，較上周減少1宗或14.3%，零成交屋苑增至7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離農曆新年尚有兩天，樓市仍處季節性淡季，不少市民已收爐或外遊，本周末錄6宗成交，表現已算不錯，相信農曆年後睇樓活動陸續回復正常，交投將會逐步回升。
海怡半島買家趕「龍尾」入市
港島區方3個指標屋苑中，僅海怡半島錄得成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，距離農曆年尚餘兩日，有買家趕「龍尾」入市，海怡半島本周末交投活躍，錄4宗成交，平均實用呎價約12,157元，全月累錄12宗。
美孚新邨三房 逾7年蝕110萬沽
至於九龍區4個主要屋苑中，美孚新邨錄1宗成交，其餘「捧蛋」。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得的1宗成交為百老匯街89座中層C室，實用面積767方呎，屬三房間隔，附連大露台及望山景。單位開價738萬元放售，最新獲用家以700萬元承接，平均實用呎價9,126元。原業主則於2017年以810萬元購入該址，持貨7年多，是次沽出帳面需蝕110萬元或約13.6%。
沙田第一城高層戶 8年貶值59萬
新界區3大指標屋苑中，本周末只有沙田第一城錄得交投。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本周末錄得1宗買賣成交，單位為4期38座高層H室，實用面積304方呎，座向東北望園景，最新以400萬元沽出，平均實用呎價13,158元。據了解，原業主於2017年以約459萬元購入該單位，持貨8年，現帳面蝕讓59萬元或約12.9%。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量/
按周升跌幅
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平均實用呎價(元)/
按周升跌幅
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香港
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太古城
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0 (上周1宗成交)
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-
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康怡花園
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0 (無升跌)
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-
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海怡半島
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4 (+300%)
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12157
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九龍
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美孚新邨
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1 (無升跌)
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9126 (+1.2%)
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麗港城
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0 (無升跌)
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-
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黃埔花園
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0 (上周2宗成交)
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-
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新都城
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0 (上周1宗成交)
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-
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新界
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沙田第一城
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1 (無升跌)
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13158 (-2.9%)
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嘉湖山莊
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0 (無升跌)
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-
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映灣園
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0 (無升跌)
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-
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合計
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6 (-14.3%)
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註：綜合市場成交數據