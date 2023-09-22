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地產
2023-09-22 04:30:38
日報

樓市低迷｜籲發展商面對現實 施永青料蝕本價賣樓陸續有來

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樓市低迷｜籲發展商面對現實 施永青料蝕本價賣樓陸續有來

施永青

施永青指，現時本港房地產市場已出現周期性轉變，市場估計或需幾年時間調整。(資料圖片)

近日有發展商表明以「蝕本價」賣樓，去年在專欄中已預言此情況的中原集團創辦人施永青向本報記者稱，發展商此時推盤要面對現實，料減價、蝕本價賣樓會陸續有來。另一邊廂，在樓價跌勢加快下，部分持貨期較長的業主加入沽貨行列，帶動8月二手私人住宅轉售獲利比率回升，雖扭轉連跌兩個月頹勢，惟帳面虧蝕比率仍為年內第三高，達16.6%。

建灝地產旗下九龍城「文曜」於周二首推31伙，折實平均呎價18,488元，低於每方呎成本約2.06萬元「蝕本價」發售。事實上，施永青於去年11月在其專欄已預計發展商要蝕本賣樓。他稱，本港房地產市場從2003年起處於上升軌，即使在2018年出現短暫調整，但其後很快回升，現時已出現周期性轉變，市場估計或需幾年時間調整。

此外，上周啟德住宅地以每方呎樓面地價約5,392元批出，創該區9年半新低，較該區於2019年每方呎樓面地價最高峰約1.96萬元相比大幅低72.5%。施永青表示，反映地價下行趨勢確認，「發展商出得呢個價投地，即意識到未來樓價有機會繼續下行」，發展商此時推盤要面對現實，「開價若然超過市場嘅承受能力就賣唔出，資金周轉更加困難」，加上二手業主亦開始減價，甚至蝕讓出售單位，故發展商為求能夠賣出單位，預計採取減價、蝕本價策略賣樓會陸續有來。

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上月錄228宗二手蝕讓

利嘉閣綜合土地註冊處資料所得，上月全港1,375宗已知上手購入價的二手私人住宅買賣登記中，帳面錄得虧損達228宗，佔比較7月跌約0.3個百分點，至約16.6%，佔比仍為年內第三高；平手個案有15宗，佔比約1.1%；帳面獲利個案共1,132宗，佔比約82.3%，由7月約81.6%，回升約0.7個百分點。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，住宅市場近期持續偏軟，除了持貨期短的業主沽貨較易蝕讓而拖低獲利比率及賺幅外，在看淡後市下，同時也多了持貨期較長的業主出售物業，而此類業主仍多有不俗利潤，故推升8月獲利比率及平均賺幅，惟近期樓市缺乏好消息下，相信未來一、兩個月二手私宅轉手獲利比率將反覆徘徊81%至83%之間，而平均每宗賺幅料在48%至50%之間窄幅上落。

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