樓市價跌租升 回報連升5月 12年首見5厘

本地樓市近年持續走弱之際，租金卻一直企硬，令租金回報持續創逾12年高。按中原地產數據，今年9月中原城市租金指數(CRI)再升0.04個百分點，至3.47厘，連升5個月共漲0.38個百分點，創逾12年半新高。值得留意是，138個成分屋苑中，有近16%或22個租金回報逾4厘，當中更出現一個逾5厘回報的屋苑，為12年來第一次見。
22屋苑回報逾4厘 得寶5.16厘
中原指，在138個成分屋苑中，9月份租金回報達4厘的屋苑有22個，較8月增4個。得寶花園租升價跌，推高回報率達5.16厘，是2012年1月後逾12年以來首次有屋苑回報升破5厘，當年美景花園回報為5.3厘。回報超過4.5厘的屋苑則有河畔花園錄4.9厘、嘉輝花園錄4.83厘、大埔中心錄4.81厘、黃埔新村錄4.62厘、荃威花園錄4.61厘、南豐新村錄4.54厘及青怡花園錄4.54厘。
其他主要屋苑方面，回報較高的有美孚新邨，錄4.47厘；新都城錄4.03厘；沙田第一城錄4.26厘；映灣園錄4.03厘等。
至於分區表現方面，港島回報率3.6厘，按月升0.11個百分點。九龍報3.68厘，多0.06個百分點。新界東錄3.62厘，跌0.02個百分點。新界西錄3.68厘，跌0.02個百分點。單位類型計，中小型單位回報率報3.61厘，升0.03個百分點；大型單位回報率報2.74厘，升0.04個百分點。
回報料見頂 供平過租有望重臨
不過，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年9月起本港主要銀行下調最優惠利率(P)，H按息回落，租金回報率與H按息差距連續5個月收窄至0.405厘；在本月銀行第二次減息後，預料兩者差距將進一步縮窄到約0.23厘，供平過租有望重臨。她又指，踏入第四季租賃淡季，租金升勢受阻回軟，而同期樓價於減息後止跌回穩，相信短期租金回報率已見頂。不過，在用家支持下，租金仍然高企，樓價開始微升，展望CRI回報率可以企穩於3.4厘水平。