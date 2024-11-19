樓市價跌租升 回報連升5月 12年首見5厘

本地樓市近年持續走弱之際，租金卻一直企硬，令租金回報持續創逾12年高。按中原地產數據，今年9月中原城市租金指數(CRI)再升0.04個百分點，至3.47厘，連升5個月共漲0.38個百分點，創逾12年半新高。值得留意是，138個成分屋苑中，有近16%或22個租金回報逾4厘，當中更出現一個逾5厘回報的屋苑，為12年來第一次見。

22屋苑回報逾4厘 得寶5.16厘

中原指，在138個成分屋苑中，9月份租金回報達4厘的屋苑有22個，較8月增4個。得寶花園租升價跌，推高回報率達5.16厘，是2012年1月後逾12年以來首次有屋苑回報升破5厘，當年美景花園回報為5.3厘。回報超過4.5厘的屋苑則有河畔花園錄4.9厘、嘉輝花園錄4.83厘、大埔中心錄4.81厘、黃埔新村錄4.62厘、荃威花園錄4.61厘、南豐新村錄4.54厘及青怡花園錄4.54厘。