樓市分析｜中原：去年落成新盤售出逾65%單位 今年首季料升至七成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年落成的私人住宅，已經售出超過65%單位，惟售出比例略低於過往的75%至80%，主要受樓市調整影響，去年銷售進度稍為落後。不過，2023年樓市開始好轉，相信新春長假後發展商會加快推售新盤，貨尾銷售亦同樣加快，可望追回落後的售樓進度，故估計今年首季，2022年落成私樓可以售出約70%的單位。

截止於2022年第四季的統計，2022年落成私人住宅估計有21,168個。其中未推售單位1,634個，貨尾單位5,430個。合共待售單位7,064個，按季減少3,363個。待售單位佔全年估計落成量的33.4%，售出比例66.6%。