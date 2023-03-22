樓市分析｜調低首置印花稅滿月！全新盤1008萬以下交投佔90%

自上月22日財政預算案針對樓價1,008萬元以下物業調低首置印花稅，措施迄今已實施一個月，近期多個新盤大收旺場，估計已有逾千名買家受惠買樓慳稅。 中原地產翻查一手成交紀錄冊發現，在最新的從價印花稅政策支持下，樓價1,000萬元內的細價新盤備受追捧。3月迄今，發展商售出約1,335個單位中，就有約1,180宗屬樓價低於1,008萬元的細價樓，比例高達88%，該批單位樓價總值逾75億元。相比2月份一手市場錄得約906宗成交，樓價1,008萬元的成交只有568宗或63%。 3月份成交量最多的細價新盤，包括新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期、會德豐地產藍田KOKO ROSSO，以及星星地產元朗雨後，本月迄今累售約967伙，樓價1,008萬元以下的成交佔約962宗，意味高達99.5%的買家均受惠新印花稅措施。

100 元印花稅成交未開齋 在新措施下，若物業價值不超過300萬元，首置印花稅只是100元，隨時「平過睇場戲」。不過，由於現時新盤入場費至少300萬元，故暫時未見有新盤買家，真正能享受到100元最低印花稅的滋味。 過去幾年新冠肺炎疫情影響下，發展商累積一定的清貨壓力，新盤開價克制，多採取先求量後求價策略，有新盤更以「放血價」賣樓，價錢比上一期賣平近兩成。樓價賣平，加上受惠預算案調減印花稅，買家入市可慳多數萬元，即時刺激一手樓銷情，特別是1,000萬元以下的細價剛需盤。 美國聯儲局議息前夕，一眾發展商繼續密集式推售新盤，除上述3個樓盤外，長江實業集團(1113)及新地合作的屯門飛揚2期，以及華懋集團及港鐵(066)合作的何文田站瑜一第1B期亦接力登場，將於本周六(25日)以「晒冷式」開售合共579伙，勢再推高本月新盤成交量。