樓市前景難料 一手業主止賺走 鰂魚涌私樓轉手帳賺逾10倍(有圖)｜二手市況

樓市前景難料，一手業主決定止賺離場。其中藍籌屋苑之一鰂魚涌太古城一個三房單位劈價150萬元，在「冇睇樓」情況下易手；而同區華蘭花園兩房以506萬元成交，原業主帳面大賺15倍離場。

太古城三房放盤一個月劈價 150 萬

中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城北海閣高層E室，實用面積約708方呎，三房兩廁間隔，廳向西南望內園，房望泳池景。據了解，單位6月底以1,150萬元放盤，因仍有租客故未能安排睇樓，但買家心儀單位間隔四正實用，且見同類優質放盤不多，遂在未參觀下仍積極洽購，最終以1,000萬元購入單位作自住用途，累減150萬元或約13%，呎價約14,124元。