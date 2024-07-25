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地產
2024-07-25 20:45:00

樓市前景難料 一手業主止賺走 鰂魚涌私樓轉手帳賺逾10倍(有圖)｜二手市況

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樓市前景難料 一手業主止賺走 鰂魚涌私樓轉手帳賺逾10倍(有圖)｜二手市況

樓市前景難料 一手業主止賺走 鰂魚涌私樓轉手帳賺逾10倍(有圖)｜二手市況

樓市前景難料，一手業主決定止賺離場。其中藍籌屋苑之一鰂魚涌太古城一個三房單位劈價150萬元，在「冇睇樓」情況下易手；而同區華蘭花園兩房以506萬元成交，原業主帳面大賺15倍離場。

太古城三房放盤一個月劈價150

中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城北海閣高層E室，實用面積約708方呎，三房兩廁間隔，廳向西南望內園，房望泳池景。據了解，單位6月底以1,150萬元放盤，因仍有租客故未能安排睇樓，但買家心儀單位間隔四正實用，且見同類優質放盤不多，遂在未參觀下仍積極洽購，最終以1,000萬元購入單位作自住用途，累減150萬元或約13%，呎價約14,124元。

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據了解，原業主早於19857月以79萬元一手買入單位，持貨約39年，現轉售帳面獲利921萬元，物業期內升值約11.6倍。趙鴻運表示，二手持續受壓，部分太古城業主開始願意擴大議價空間，帶動成交量回升，屋苑本月暫錄14宗成交，平均實用呎價報約13,771元。

⇊太古城北海閣高層E室⇊

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用家承接華蘭花園兩房 呎價1.3

中原地產康怡及鰂魚涌區副區域營業董事袁廣達稱，華蘭花園雅蘭閣低層F室，實用面積約382方呎，兩房間隔，向西北，望園景及太古坊，新近以506萬元沽出，呎價約13,246元。新買家為用家，心儀上址位置便利，四周發展成熟配套齊全，見價格合適即決定入市單位自用。

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據了解，原業主早於1985年僅以30.7萬元一手買入單位，持貨約39年，現沽出帳面獲利475.3萬元，物業期內升值約15倍。

資料顯示，華蘭花園位於鰂魚涌華蘭路5-11號，19856月入伙，共有4座，提供652伙，單位實用面積由375441方呎。屋苑交通便利，鄰近港鐵鰂魚涌站。

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