樓市前景｜嚇怕小業主 蝕讓持續 業界料加息尾聲 明年反彈

美國再加息0.5厘，多間本地銀行包括滙豐、中銀香港(2388)、渣打及恒生銀行(011)昨亦上調最優惠利率0.25厘。發展商及地產代理行均認為加息將近尾聲，料樓市明年反彈，惟小業主不惜劈價蝕讓。日出康城晉海有業主減價「2球」沽貨，帳面蝕110萬元。
新鴻基地產(016)副董事總經理雷霆表示，美國加息已近尾聲，料利率明年初將會見頂；而近日內地和本港均放寬防疫措施，相信短期內可全面通關，本港經濟復甦在望，料明年樓市價、量均有機會強力反彈。
長江實業集團(1113)營業部首席經理郭子威指，美國年內第7次加息，對本港資金市場構成極大壓力，部分本港銀行已上調最優惠利率，而與樓按相關的一個月港元拆息近期屢創新高，已經一段時間在高位5厘徘徊。他認為，利息持續上升令買家供樓負擔增加，觀望情緒濃厚，加上臨近聖誕節及農曆新年假期，料對成交量及樓價構成壓力。由於預期加息周期仍會持續，他預計明年樓價全年上下波幅約10%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，是次加息幅度放緩反映美國亦面對經濟衰退壓力，對市場屬正面訊息，買家入市心理有一定幫助，相信對整體成交量及樓價影響不大；樓價有望於明年首季觸底，料全年樓價於谷底反彈15%。
利嘉閣趙洛民說，日出康城4期B晉海ll 5A座低層B室，實用面積631方呎，原則三房現改兩房及開放式廚房間隔，坐向東南，附靚裝修。原開價1,020萬元，業主見銀行昨日加息恐樓價進一步下跌，最終劈價200萬元，以820萬元沽出，為同類單位新低價，呎價約12,995元。原業主於2019年12月以930.1萬元入市，持貨剛滿3年，現轉手帳面虧損110.1萬元；若計及使費及裝修費，料實蝕約200萬元離場。
德福花園兩房失守「5球」逾2年首見
市場消息指，德福花園N座極低層4室兩房戶，實用面積476方呎，今年1月開價625萬元放售，因應市況數次降價，最終累減151萬元，以474萬元易手，造價屬屋苑自2020年8月後、逾2年首次跌穿「5球」水平，呎價僅9,958元。原業主於2015年1月以470萬元入市，現轉手帳面僅賺4萬元；計及使費，料倒蝕約20萬元。