樓市前景｜嚇怕小業主 蝕讓持續 業界料加息尾聲 明年反彈

美國再加息0.5厘，多間本地銀行包括滙豐、中銀香港(2388)、渣打及恒生銀行(011)昨亦上調最優惠利率0.25厘。發展商及地產代理行均認為加息將近尾聲，料樓市明年反彈，惟小業主不惜劈價蝕讓。日出康城晉海有業主減價「2球」沽貨，帳面蝕110萬元。

新鴻基地產(016)副董事總經理雷霆表示，美國加息已近尾聲，料利率明年初將會見頂；而近日內地和本港均放寬防疫措施，相信短期內可全面通關，本港經濟復甦在望，料明年樓市價、量均有機會強力反彈。

長江實業集團(1113)營業部首席經理郭子威指，美國年內第7次加息，對本港資金市場構成極大壓力，部分本港銀行已上調最優惠利率，而與樓按相關的一個月港元拆息近期屢創新高，已經一段時間在高位5厘徘徊。他認為，利息持續上升令買家供樓負擔增加，觀望情緒濃厚，加上臨近聖誕節及農曆新年假期，料對成交量及樓價構成壓力。由於預期加息周期仍會持續，他預計明年樓價全年上下波幅約10%。