樓市吹暖風!! 新盤成交連續9月破千宗 柏瓏III首輪近沽清加價「添食」

樓市氣氛暢旺，新盤再有好消息！綜合市場資訊，10月截至昨日(21日)暫錄逾1,180宗一手成交，保持自今年2月起、連續9個月錄得逾千宗成交走勢，追平2019年3月至11月連續9個月最長紀錄。月內兩個全新盤首輪開售銷情理想，其中信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作的港鐵錦上路站「柏瓏III」昨首輪發售138伙，即日沽出137伙，套現逾8億元。發展商乘勢「添食」加推外，亦將首兩張價單部分單位加價最多3.6%。市場人士估計，今年一手私宅登記有力突破2萬宗，按年升18%，料創6年新高。

「柏瓏III」首輪開售反應熱烈，據悉錄得約10組大手客，有大手買家斥資2,696.56萬元連購3伙。首輪最高成交價及呎價單位同為第5座9樓A2室，實用面積561方呎，兩房間隔，以922.78萬元售出，呎價16,449元。買家分布方面，信和置業執行董事田兆源透露，用家佔七成，投資客佔三成。來自新界區佔逾六成，來自九龍區佔逾兩成，來自港島區佔近兩成。

提價最多2%加推82伙 最平509萬

發展商乘勢即晚加推「柏瓏III」全新3號價單共82伙，包括8伙一房及74伙兩房，實用面積353至509方呎。扣除最高16%折扣優惠後，折實價509.04萬至788萬元，折實呎價13,119至15,481元，折實平均呎價14,228元。最低售價為5座11樓B5室，實用面積353方呎，一房開放式廚房間隔，折實價509.04萬元，折實呎價14,420元。

此外，該盤更新首兩張價單，共有10伙定價上調3%至3.6%。以首張價單中1座1樓B2室為例，實用面積500方呎，兩房間隔，原先定價828.6萬元，最新為858.5萬元，加價29.9萬元或3.6%，呎價由16,572元增至17,170元。