樓市吹暖風!! 新盤成交連續9月破千宗 柏瓏III首輪近沽清加價「添食」

樓市氣氛暢旺，新盤再有好消息！綜合市場資訊，10月截至昨日(21日)暫錄逾1,180宗一手成交，保持自今年2月起、連續9個月錄得逾千宗成交走勢，追平2019年3月至11月連續9個月最長紀錄。月內兩個全新盤首輪開售銷情理想，其中信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作的港鐵錦上路站「柏瓏III」昨首輪發售138伙，即日沽出137伙，套現逾8億元。發展商乘勢「添食」加推外，亦將首兩張價單部分單位加價最多3.6%。市場人士估計，今年一手私宅登記有力突破2萬宗，按年升18%，料創6年新高。
「柏瓏III」首輪開售反應熱烈，據悉錄得約10組大手客，有大手買家斥資2,696.56萬元連購3伙。首輪最高成交價及呎價單位同為第5座9樓A2室，實用面積561方呎，兩房間隔，以922.78萬元售出，呎價16,449元。買家分布方面，信和置業執行董事田兆源透露，用家佔七成，投資客佔三成。來自新界區佔逾六成，來自九龍區佔逾兩成，來自港島區佔近兩成。
提價最多2%加推82伙 最平509萬
發展商乘勢即晚加推「柏瓏III」全新3號價單共82伙，包括8伙一房及74伙兩房，實用面積353至509方呎。扣除最高16%折扣優惠後，折實價509.04萬至788萬元，折實呎價13,119至15,481元，折實平均呎價14,228元。最低售價為5座11樓B5室，實用面積353方呎，一房開放式廚房間隔，折實價509.04萬元，折實呎價14,420元。
此外，該盤更新首兩張價單，共有10伙定價上調3%至3.6%。以首張價單中1座1樓B2室為例，實用面積500方呎，兩房間隔，原先定價828.6萬元，最新為858.5萬元，加價29.9萬元或3.6%，呎價由16,572元增至17,170元。
恒地灣仔woodis加推30伙周六發售
另外，恒基地產(012)旗下灣仔「woodis」於上周六(18日)首輪推售75伙即日售罄，昨日亦加推全新3號價單共30伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，是次首推一房及連平台單位，新價單包括8伙一房、17伙兩房、3伙三房、1伙一房連平台及1伙兩房連平台戶，實用面積244至598方呎。扣除最高8%折扣後，單位折實價658.72萬至1,778,54萬元，折實呎價23,193至29,741元，折實平均呎價25,667元。入場單位為5樓B室，實用面積282方呎，一房間隔，折實價658.72萬元，折實呎價23,359元。項目落實本周六(25日)次輪發售30伙，周五(24日)下午2時截票。
全年一手成交料達2萬宗 或創6年高
中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩稱，新盤積極登場，發展商開價亦保持克制，樓市氣氛暢旺。最新中原城市領先指數(CCL)創一年多新高，市場看好美國本月底再次減息，而外圍地緣政治及經濟環境波動，令物業發揮避險作用。今年首10個月累錄約1.6萬宗一手成交，料全年有機會達2萬宗，創自2020年以來的6年新高，較2024年的16,869宗升18%。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，減息周期展開，加上港股年內表現造好，財富效應下支持熱鬧市況。今年一手去貨速度理想，貨尾量由年初逾2萬伙，現降至約1.9萬伙，預期發展商之後會嘗試輕微提價。展望樓價走勢平穩向好，第四季有望升2%至3%，全年則看升3%至5%。