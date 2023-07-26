樓市告急｜半年逼近2000宗私宅蝕讓 「辣招」後13年最慘烈 邊3大屋苑最賺錢？

樓市氣氛轉靜，業主持貨信心減弱，二手市場持續蝕讓個案，拖低私宅轉手獲利表現。綜合土地註冊處資料所得，2023年上半年本港共錄11,381宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達84.6%，創近14年新低，並較去年下半年的87.4%再跌2.8個百分點，若同比2021上半年的94.6%，更跌達10個百分點。

今年上半年二手私樓轉手獲利登記帳面利潤分佈

樓市告急｜每宗轉手平均賺幅僅 49.5% 平均獲利幅度方面，2023上半年每宗私宅轉手個案平均賺幅為49.5%，較去年下半年跌3個百分點，為近10年半以來的新低。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案共5,044宗，佔整體二手私宅買賣比例由去年下半年的38.5%，跌1個百分點至今年上半年的37.5%。至於上半年錄得虧損的轉手個案共有1,967宗，佔整體比例14.6%，為2009下半年以來的28個「半年度」高位；若以宗數計算，則是2010下半年樓市辣招出台迄今、13年以來的按半年最多的蝕讓個案。 樓市告急｜轉售獲利成功比率幾近全線下跌 按物業轉售價格劃分，不同銀碼類別的私宅轉售獲利成功比率幾近全線下跌，其中以801萬至1,000萬元的獲利比率最高，惟按半年跌3.5個百分點，報87.1%；其次是樓價介乎601萬至800萬元者的87%，但按半年亦跌1.9個百分點。至於以平均每宗賺幅計算，則以樓價介乎601萬至800萬元者的56.3%最高，惟按半年也跌3.4個百分點。

獲利成功比率最高者則是元朗YOHO TOWN的96.9%，上半年96宗轉手登記中，有93宗獲利。(資料圖片)

樓市告急｜ YOHO TOWN 賣樓賺錢成功比率達 96.9% 若以屋苑層面分析，將軍澳日出康城、天水圍嘉湖山莊，以及荔枝角美孚新邨，分別以304宗、164宗及145宗獲利登記，成為上半年擁有最多私宅轉手賺錢個案的三大屋苑，而各自獲利成功比率分別達80.2%、88.2%及78%。 若要數獲利成功比率最高者則是元朗YOHO TOWN的96.9%，上半年96宗轉手登記中，有93宗獲利。至於十大獲利登記最多屋苑之中，以紅磡黃埔花園的每宗轉手個案平均賺幅最多，達85%；而榜內賺幅最少者則為日出康城的15.2%。