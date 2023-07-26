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2023-07-26 19:15:00

樓市告急｜半年逼近2000宗私宅蝕讓 「辣招」後13年最慘烈 邊3大屋苑最賺錢？

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樓市告急｜半年逼近2000宗私宅蝕讓 「辣招」後13年最慘烈 邊3大屋苑最賺錢？

樓市告急｜半年逼近2000宗私宅蝕讓 「辣招」後13年最慘烈 邊3大屋苑最賺錢？

樓市氣氛轉靜，業主持貨信心減弱，二手市場持續蝕讓個案，拖低私宅轉手獲利表現。綜合土地註冊處資料所得，2023年上半年本港共錄11,381宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達84.6%，創近14年新低，並較去年下半年的87.4%再跌2.8個百分點，若同比2021上半年的94.6%，更跌達10個百分點。

今年上半年二手私樓轉手獲利登記帳面利潤分佈

今年上半年二手私樓轉手獲利登記帳面利潤分佈

樓市告急｜每宗轉手平均賺幅僅49.5%

平均獲利幅度方面，2023上半年每宗私宅轉手個案平均賺幅為49.5%，較去年下半年跌3個百分點，為近10年半以來的新低。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案共5,044宗，佔整體二手私宅買賣比例由去年下半年的38.5%，跌1個百分點至今年上半年的37.5%。至於上半年錄得虧損的轉手個案共有1,967宗，佔整體比例14.6%，為2009下半年以來的28個「半年度」高位；若以宗數計算，則是2010下半年樓市辣招出台迄今、13年以來的按半年最多的蝕讓個案。

樓市告急｜轉售獲利成功比率幾近全線下跌

按物業轉售價格劃分，不同銀碼類別的私宅轉售獲利成功比率幾近全線下跌，其中以801萬至1,000萬元的獲利比率最高，惟按半年跌3.5個百分點，報87.1%；其次是樓價介乎601萬至800萬元者的87%，但按半年亦跌1.9個百分點。至於以平均每宗賺幅計算，則以樓價介乎601萬至800萬元者的56.3%最高，惟按半年也跌3.4個百分點。

樓市告急｜半年逼近2000宗私宅蝕讓 「辣招」後13年最慘烈 邊3大屋苑最賺錢？

獲利成功比率最高者則是元朗YOHO TOWN的96.9%，上半年96宗轉手登記中，有93宗獲利。(資料圖片)

樓市告急｜YOHO TOWN賣樓賺錢成功比率達96.9%

若以屋苑層面分析，將軍澳日出康城、天水圍嘉湖山莊，以及荔枝角美孚新邨，分別以304宗、164宗及145宗獲利登記，成為上半年擁有最多私宅轉手賺錢個案的三大屋苑，而各自獲利成功比率分別達80.2%88.2%78%

若要數獲利成功比率最高者則是元朗YOHO TOWN96.9%，上半年96宗轉手登記中，有93宗獲利。至於十大獲利登記最多屋苑之中，以紅磡黃埔花園的每宗轉手個案平均賺幅最多，達85%；而榜內賺幅最少者則為日出康城的15.2%

上半年二手私宅獲利登記最多屋苑

屋苑名稱

獲利登記宗數

整體二手買賣

登記宗數

獲利成功比率

每宗轉手個案

平均賺蝕幅度

日出康城

304

379

80.2%

15.2%

嘉湖山莊

164

186

88.2%

80.1%

美孚新

145

186

78.0%

42.4%

沙田第一城

134

153

87.6%

61.4%

黃埔花園

115

120

95.8%

85.0%

麗港城

102

111

91.9%

68.6%

新都城

101

107

94.4%

80.9%

太古城

98

118

83.1%

62.2%

YOHO TOWN

93

96

96.9%

75.0%

愉景灣

92

113

81.4%

45.9%

註：物業登記以期內已知買入價的二手私宅買賣登記個案計算
資料提供：土地註冊處及利嘉閣地產研究部

樓市告急｜冀下半年獲利比率料守在83%之上

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年樓市遇冷，樓價回落約15%，加上近兩年移民潮持續，當中部分在57年前以高溢價入市的業主，最終決定移民急售，又遇上樓市走下坡，故近年二手轉手獲利比率及平均賺幅級級而下。縱然樓市於上半年通關後價量齊升，惟多了持貨期較短的業主沽價離場，故二手私宅轉手獲利比率及平均賺幅雙雙逆市持續試低。

展望今年下半年，陳海潮認為，雖然預期樓市整固後仍傾向上升，惟升幅難抵之前在樓市高峰期兼高溢價入市者，故料獲利比率及賺幅仍然受壓，惟跌幅料進一步收窄；冀下半年獲利比率料守在83%之上，而賺幅望守於48%水平。

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