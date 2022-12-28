樓市回暖｜十大屋苑聖誕成交 創12年最旺

本港樓市吹起暖風，聖誕長假期間二手成交暢旺。據中原地產統計，十大屋苑於剛過去周末兩日錄得17宗交投，較前一個周末的6宗，增1.8倍，創18周新高；而聖誕4天假期錄約32宗成交，更創2010年後同期約12年新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息放緩，中港兩地陸續放寬防疫措施，聖誕前已傳出通關利好消息，刺激買家四出睇樓比較，不少買家入市心態轉為正面，亦加快入市步伐。由於現時一手市場未有大型新盤推出，以貨尾為主，不少購買力回流二手市場，料明年經濟及樓市會逐步踏上復常之路，相信樓市「小陽春」已確定，若落實通關後，樓價有望成功尋底，預料明年全年樓價於谷底反彈15%。

指標屋苑中，以美孚新邨最旺。中原馮健平指，美孚新邨4天長假期錄10宗成交，而周末則錄5宗，包括百老匯街89號低層B室，實用面積914方呎，三房套間隔。原叫價980萬元，最終以920萬元獲換樓客承接，累減60萬元，呎價約10,066元。原業主於2017年5月以960萬元入市，持貨5年，現轉手帳面蝕讓約40萬元離場；而屋苑本月暫錄約34宗成交。

另外，中原莊劍嵐稱，太古城過去周末兩日錄3宗成交，打破前周末「捧蛋」悶局；而4天長假期則錄8宗，包括漢宮閣高層 F室，實用面積723方呎，三房間隔，以1,230萬元易手，呎價約17,012元。屋苑本月暫錄19宗成交，平均實用呎價約16,214元水平。