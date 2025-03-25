樓市回暖 旺丁唔旺財 利嘉閣：二手樓價續上升乏力｜樓市數據

綜合土地註冊處資料所得，今年2月份全港1,425宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共929宗，佔比65.2%，按月升2.2個百分點，為連跌兩個月觸底後反彈，暫別尋底之旅。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期樓市氣氛回暖，刺激交投上升，樓價亦一度趨穩，但在新盤海量低價應市下，二手樓價上升乏力，故料私樓轉手獲利比率及賺幅料仍反覆受壓，未脫反覆上落的格局。

按物業區域劃分，2月份港島區表現仍然最好，以66.2%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升1.6個百分點；其次為新界區報65.4%，按月升1.7個百分點；至於九龍區表現持續跑輸大市，只錄得64.1%，惟按月升3.2個百分點。若按物業轉售價格分析，樓價601萬至800萬元組別之獲利比率最高，錄71.7%，按月大升9.5個百分點，涉及宗數190宗。此外，1,001萬至1,200萬元組別，月內獲利比率達69.4%，按月跌4.3個百分點，尚優於大市表現。

2 月每宗私樓轉手平均賺幅 21.1%

另外，數據顯示，今年2月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為21.1%，單月再升1.5個百分點，連漲兩月兼創近3個月高位。帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例達28.3%，按月升0.9個百分點，錄403宗。至於帳面錄得虧損者達488宗，佔比按月減少2.2個百分點至34.2%，為近3個月最少，而上月平手的個案有8宗，佔比持平在0.6%。

映灣園上月成交全部賺錢

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有映灣園錄得百分百獲利，次高者為維景灣畔的88%，第三為美孚新邨的85%。此10個屋苑中，每宗平均賺蝕幅度介乎最差的蝕5.5%至最多的賺125.9%不等，其中映灣園錄得每宗轉手平均賺近1.26倍，為表現最佳的屋苑。至於維景灣畔及美孚新邨，也分別平均賺69.9%及67%。不過，日出康城仍然表現最差，蟬聯榜內唯一要蝕錢的屋苑，平均每宗轉手要蝕5.5%，但較前月的7%收窄1.5個百分點。