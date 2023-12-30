樓市回顧｜十大屋苑全年交投量跌18.4% 創17年歷史新低 僅一屋苑樓價上漲

至於周末睇樓量，本周末錄381組預約，按周升7%，新年3天假期則錄505組，睇樓氣氛穩升。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市二手成交強差人意，自首季後交投持續淡靜，政府第4季亦開始推出不同的減辣措施救市，惟成效需時，期望明年政府持續減辣徹辣，在息口見頂下，若美國開始減息，本港樓市轉勢機會極大，預計明年首季成交量將率先出現小陽春。

中原地產十大屋苑12月份錄得118宗成交，連跌2個月，本月跌幅4.1%。全年計，中原地產十大屋苑合共錄得1,869宗成交，按年跌18.4%，創2006年有紀錄以來歷史新低；樓價幾乎全線下挫，僅得海怡半島不跌反升。

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園二手市場續陷僵持狀態，本月錄3宗成交，按月跌五成，全年錄124宗成交，按年增4.2%，其中有逾半月份錄個位數成交。料2023年最後2天，交投會持續淡靜，康怡花園本周末睇樓量錄30組預約，按周持平，三天連假則錄45組預約，每呎實用叫價亦維持13,800元水平。

麗港城 6 個月錄 個位數交投量

九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本月僅錄得4宗成交，按月大跌逾六成。今年12個月當中，屋苑有6個月僅錄得個位數交投量，交投淡靜，全年則錄得142宗成交，較去年下調11.3%，平均實用呎價最新報11085元，按年錄得9%跌幅，創7年新低。二手交投氣氛偏靜，加上節日氣氛濃厚，本周末區內睇樓量亦平平，麗港城本周末睇樓量維持40組預約，新年3天長假則錄45組，每呎實用叫價再度下調至12,200元。

黃埔花園 全年成交 均呎 創 7 年半新低

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月錄得19宗成交，比上月全月3宗成交反彈超過5倍，創9個月新高，全年累積錄得194宗成交，按年則跌11%，平均實用呎價最新報12,240元，按年亦跌11.5%，創7年半新低，反映屋苑本年交投價量齊跌，樓價重返2016年。睇樓量方面，黃埔花園本周末睇樓量下調至30組預約，新年3天長假則報約35組，每呎實用叫價維持14,500元，料二手交投平平。