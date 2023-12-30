樓市回顧｜十大屋苑全年交投量跌18.4% 創17年歷史新低 僅一屋苑樓價上漲

中原地產十大屋苑12月份錄得118宗成交，連跌2個月，本月跌幅4.1%。全年計，中原地產十大屋苑合共錄得1,869宗成交，按年跌18.4%，創2006年有紀錄以來歷史新低；樓價幾乎全線下挫，僅得海怡半島不跌反升。
至於周末睇樓量，本周末錄381組預約，按周升7%，新年3天假期則錄505組，睇樓氣氛穩升。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市二手成交強差人意，自首季後交投持續淡靜，政府第4季亦開始推出不同的減辣措施救市，惟成效需時，期望明年政府持續減辣徹辣，在息口見頂下，若美國開始減息，本港樓市轉勢機會極大，預計明年首季成交量將率先出現小陽春。
太古城今年交投按年減少8.3%
港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄15宗成交，按月下跌31.8%，全年累錄233宗成交，按年減少8.3%，平均實用呎價最新報15,037元，較去年同期下跌6.1%。太古城本年交投量先升後跌，有近3個月僅錄約10宗成交。臨近年尾，政府推出「減辣」、專才「先免後徵」等救市措施才有助帶動交投，展望明年，樓市將穩步回升。疫後首個新年，不少市民出外旅遊，太古城周末睇樓氣氛一般，錄28組預約睇樓量，每呎叫價17,600元，與上周相若，元旦三天假期共45組睇樓預約。
康怡花園交投僵持 成交按月跌五成
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園二手市場續陷僵持狀態，本月錄3宗成交，按月跌五成，全年錄124宗成交，按年增4.2%，其中有逾半月份錄個位數成交。料2023年最後2天，交投會持續淡靜，康怡花園本周末睇樓量錄30組預約，按周持平，三天連假則錄45組預約，每呎實用叫價亦維持13,800元水平。
麗港城6個月錄個位數交投量
九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本月僅錄得4宗成交，按月大跌逾六成。今年12個月當中，屋苑有6個月僅錄得個位數交投量，交投淡靜，全年則錄得142宗成交，較去年下調11.3%，平均實用呎價最新報11085元，按年錄得9%跌幅，創7年新低。二手交投氣氛偏靜，加上節日氣氛濃厚，本周末區內睇樓量亦平平，麗港城本周末睇樓量維持40組預約，新年3天長假則錄45組，每呎實用叫價再度下調至12,200元。
黃埔花園全年成交均呎創7年半新低
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月錄得19宗成交，比上月全月3宗成交反彈超過5倍，創9個月新高，全年累積錄得194宗成交，按年則跌11%，平均實用呎價最新報12,240元，按年亦跌11.5%，創7年半新低，反映屋苑本年交投價量齊跌，樓價重返2016年。睇樓量方面，黃埔花園本周末睇樓量下調至30組預約，新年3天長假則報約35組，每呎實用叫價維持14,500元，料二手交投平平。
沙田第一城全年交投創有史以來新低
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月錄11宗成交，與上月錄12宗相若，全年累錄約218宗，按年跌38%，創有紀錄以來新低，平均實用呎價約12,471元水平，較上月再跌約4.8%，現時買家主力入市低市價筍盤，業主要進一步擴大議價空間才有承接，屋苑本週末錄約50組睇樓量，較上星期無升跌，年尾多買家及業主外遊，睇樓氣氛平平，料交投量短期內低位徘徊。
嘉湖山莊出現買賣拉鋸 願意劈價業主少
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，同區新盤低價出擊錄熾熱銷情，加上年底聖誕新年檔期屬傳統樓市淡季，12月份嘉湖山莊交投量進一步下跌，錄得18宗買賣成交，較11月跌35.7%，12月平均實用呎價8,297元，按月持平，惟已連續5個月見「8字頭」，創近7年低位。總結全年，2023年共錄得288宗買賣成交，對比2022年363宗減少20.7%，平均呎價按年下跌約14%，與2021年高峰比，跌幅更達29%。由於大市仍充斥多項不明朗因素，現時整體入市意欲及信心較低，嘉湖山莊願意劈價平賣的業主未算很多，買家亦只肯低價入市，故出現買賣拉鋸局面，交投低迷。睇樓量方面，本周末屋苑預約睇樓量錄70組，周末及元旦3天假期錄90組睇樓，業主態度未有大變化，每呎實用叫價維持約9,000元水平。展望2024年，美國大機會開始減息，樓市有望回穩，預料成交量將率先迎來小陽春。