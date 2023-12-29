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地產
2023-12-29 04:30:17
日報

樓市回顧｜十大屋苑成交受壓 嘉湖山莊少一成 呎價見8字頭

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嘉湖山莊

今年全港首10個註冊量最高的二手屋苑，嘉湖山莊以387宗繼續「冧莊」做一哥。(資料圖片)

經濟復甦步伐遜預期，同時加息陰霾籠罩，打擊樓市表現。二手樓價跌勢未止，差估署私人住宅樓價指數及中原城市領先指數CCL均跌至2017年水平；另受發展商低價推售新盤影響，今年二手私樓註冊量勢跌破3萬宗創歷史新低。傳統十大屋苑成交呎價今年幾乎全線下跌，當中跌幅最大為天水圍嘉湖山莊，年內累挫約14%，平均呎價低見「8字頭」，至8,343元。

據中原地產統計，今年跌幅較大的十大屋苑還包括沙田第一城及荔枝角美孚新邨，分別挫9.6%及9%。過往被視為防守力強的港島區屋苑亦淪陷，鴨洲脷海怡半島下滑8.1%，鰂魚涌太古城亦跌7.7%。

樓價跌幅較大的指標屋苑，自然成為「執平貨」對象，值得留意傳統十大屋苑的最新成交呎價，對比2021年高峰期大幅回落約19%至29%。當中以美孚新邨跌幅最大，12月平均呎價9,869元，與高峰價近1.4萬元相比，大跌近三成；太古城、沙田第一城及嘉湖山莊，跌幅亦近三成。

新港城錄158宗成交躍升第10位

另據中原樓市大數據顯示，今年全港首10個註冊量最高的二手屋苑，嘉湖山莊以387宗繼續「冧莊」做一哥，惟按年仍跌逾一成，料創歷史新低，較2003年「沙士」時期的730宗，更大幅少近一半。美孚新邨較去年升一級，以359宗排名第二；沙田第一城則以284宗排名第三。

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至於馬灣珀麗灣註冊量已連續第3年打入前十，去年排名第10位，今年以171宗成交升上第8位；而馬鞍山新港城首度晉身「十大屋苑」，今年錄得158宗成交，按年升14%，排名由去年的第19位，向前連跳九級至第10位。

康怡花園及映灣園跌出十大

有2個傳統藍籌屋苑卻十大不入，鰂魚涌康怡花園今年錄得151宗成交，較2022年的144宗多近半成，但全港只排名12位。東涌映灣園近年成交表現低迷，今年錄得122宗，全港排名跌至23位，僅次荃灣中心的123宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，展望明年有機會減息，加上本港整體樓價已跌逾兩成，預計2024年首季即迎來交投「小陽春」，上半年樓價有望反彈約5%。

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