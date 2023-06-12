樓市回顧｜2023首6個月一手破冰 二手反彈 量值按半年各升三成及五成

2022年在疫情肆虐下，樓市表現極差，下半年更在加息夾擊下，私樓市場買賣創按半年計的歷史新低。不過，隨著2023年初通關，住宅市場即時顯著反彈，自谷底回升。利嘉閣地產總結今年上半年，一、二手私樓市場，料共錄逾2.38萬宗買賣登記，登記總金額料達2,368億元，量值按半年各漲三成及五成。

利嘉閣地產董事陳大偉指出，踏入2023年，通關及撤銷防疫限制，令樓市即時起死回生，之前被扣起的購買力重新投入市場，帶動住宅市場出現量價齊升的熱鬧市況。綜合土地註冊處數據，今年截至6月8日為止的上半年，整體私宅買賣登記共有21,237宗，涉及金額約2,093.30億元，預計整個上半年最終料達23,815宗及2,368.46億元，將較2022年下半年的17,750宗及1,584.04億元，分別上升34%及50%；而比較2022上半年亦有好轉，登記量及總值分別漲6%及5%。

中港通關 新盤登記量按半年增兩成 從物業類別劃分，一手市場衝破去年底的冰封狀態，在今年初逐漸起步回升，在落實通關日子後，發展商隨即部署推出貨尾試水溫，結果反應理想，一手私樓買賣登記連月錄得近倍及逾倍的強勁反彈；之後持續推出多個大型全新盤應市，一掃多月的淡靜氣氛。截至6月8日止，上半年一手私宅買賣登記累計達5,452宗，預期整個上半年最終可達6,317宗，料較去年下半年大增逾兩成(21%)，創近3個「半年度」新高。至於今年上半年一手成交總值更相應大升，料整個上半年將達約831.55億元，同為近3個「半年度」最多。

買家回復入市信心 二手買賣彈升 40% 二手私樓市場方面，同受首階段通關及緊接的全面通關消息刺激，買家回復入市信心，加上港府陸續撤銷防疫限制，市場全面復常，推動更大規模的復甦，令二手私樓買賣連月急升，更於3月突破逾4,300宗的19個月新高。上半年截至6月8日，二手私樓登記量錄得15,785宗，預期整個上半年最終可錄17,498宗，將較去年下半年急增40%，重返至貼近2022年上半年的水平。此外，今年上半年二手私宅登記總值料達1,536.91億元，將較去年下半年的1,082.57億元上升42%，量值齊齊觸底反彈。

中高價物業受捧 上半年登記量升幅顯著 值得注意的是，去年受疫情淡市嚴重影響的中高價物業，在今年上半年出現「大反攻」，以一手私樓為例，今年上半年買賣登記量增幅最顯著的，是價值介乎5,001萬以1億元的豪宅新盤，上半年料共錄134宗登記，較去年下半年的48宗激增近1.8倍。至於1,201萬至2,000萬元、2,001萬至5,000萬元及1億元以上的一手新盤，全部登記量均按半年錄逾1.6倍以上的升幅，明顯跑贏細價新盤。 相關情況同樣出現在二手私樓市場，其中樓價介乎5,001萬以1億元的物業，上半年料錄96宗登記，按半年大增57%，升幅冠絕其他銀碼類別。第二及第三大升幅者，分別是2,001萬至5,000萬元及1,201萬至2,000萬元的物業，升幅各達51%及46%，較所有1,000萬元以下銀碼層的升幅均見突出。