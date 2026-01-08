樓市大好友！信置財團16億中標彩興路 5個月奪兩地

有「樓市大好友」之稱的信和置業(083)，繼去年8月以10.89億元、高過市場上限近38%奪得屯門海珠路住宅地後，相隔5個月後再成功中標住宅官地。地政總署昨公布，佐敦谷彩興路住宅地由信置與鷹君(041)合資的財團以16.1億元中標，以可建樓面約37.1萬方呎計算，每方呎地價約4,339元，符合市場預期。

彩興路地皮位於彩雲邨對面，地盤面積約41,226方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途，最高樓面面積371,035方呎，中標發展商須興建社福機構設施。地皮於截標前市場估值11.13億至18.55億元，折合每方呎樓面地價介乎約3,000至5,000元。是次共接獲8份標書，除信置夥拍鷹君財團外，入標發展商包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)及盈信控股。