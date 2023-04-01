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地產
2023-04-01 12:00:00

樓市季結｜新盤首季大碼成交增兩倍 127億資金湧入豪宅

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樓市季結｜新盤首季大碼成交增兩倍 127億資金湧入豪宅

樓市季結｜新盤首季大碼成交增兩倍 127億資金湧入豪宅

受到疫情及加息夾擊，2022年全年一手成交跌穿10,000宗水平，僅錄約9,200宗，按年大減近一半。隨着香港全面復常，發展商今年賣樓急起直追。中原地產跟據《一手住宅物業銷售資訊網》資料，截至330日，今年首季發展商已賣出約3,364個一手單位，套現約388億元，與去年第四季859宗及114億元相比，按季急升2.9倍及2.4倍，可謂價量齊升。

新地登上首季「賣樓王」寶座

為了追回去年的賣樓業績，今年發展商亦開始面對現實，部分新盤更以吸引價促銷，實行先求量再求價，令首季多個新盤大收旺場。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2B期，於3月開售迄今累售693伙，套現逾42億元，成為首季銷量及套現金額最高新盤。連同其他樓盤，新地首季共賣出近900伙，套現逾73億元，佔市場份額各約27%19%，並登上首季「賣樓王」寶座。

樓市季結｜新盤首季大碼成交增兩倍 127億資金湧入豪宅

NOVO LAND第2B期於3月開售迄今累售693伙，套現逾42億元，成為首季銷量及套現金額最高新盤。(資料圖片)

另四大發展商，包括長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、信和置業(083)及會德豐地產，今年亦發力推盤，首季共賣出逾1,500伙，售樓收益近140億元。

通關效應，本地及內地購買力逐步釋放，刺激一手市場大額成交湧現。單計今年首季，全港新盤已錄得185宗、樓價3,000萬元以上的大碼成交，涉資高達127億元，較去年四季僅61宗及49億元，分別急升約2倍及1.6倍。

澐璟首季吸金逾33

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區澐璟，今年首季累售64伙，套現逾33億元，其中52宗屬樓價3,000萬元以上成交，是首季大額成交最旺新盤。據悉，該盤內地買家比例高達約七成。

至於由信置與中電(002)合作發展的何文田超級豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，季內連沽16伙，套現逾15億元，平均1伙成交價約9,401萬元。

樓市季結｜新盤首季大碼成交增兩倍 127億資金湧入豪宅

澐璟於首季成交中，有52宗屬樓價3,000萬元以上成交，是首季大額成交最旺新盤。(資料圖片)

過億元新盤成交按季升2

新盤過億元成交同時增加，由去年第四季「單位數」僅8宗，增至今年首季29宗，升幅2倍。要數今年首季最大宗一手成交，為新地東半山CENTRAL PEAK2期，日前以招標形式售出ALTUS LINK洋房6，成交價逾4.096億元，呎價達10.2萬元。其次為資本策略及泛海國際等合作發展的渣甸山皇第，今年1月以2.87億元售出1伙花園特色戶。

緹山推售近4年終「清袋」

另外，嘉里建設(683)旗下已屆現樓的九龍塘半山豪宅項目緹山，經歷近4年銷售後，45個單位終告「清袋」。項目於328日售出最後1個單位，為21B室，實用面積1,683方呎，屬三房三套房間隔，連同1個停車位，以6,788萬元成交，呎價約40,333元。

樓市季結｜新盤首季大碼成交增兩倍 127億資金湧入豪宅

新地東半山CENTRAL PEAK第2期日前以招標形式售出ALTUS LINK洋房6號，成交價逾4.096億元，屬今年首季最大宗一手成交。

陳永傑：新盤次季成交料達5000

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑相信，發展商為追趕賣樓進度，將保持克制開價，甚至減價，市場亦續以一手主導，料4月份一手成交可保持2,000宗水平，第二季料達5,000宗，較首季增加約五成。樓價方面，中原城市領先指數CCL於今年首季已累升逾6%，由於美國加息步伐放緩，相信離見頂不遠，上半年樓價有望升逾一成。

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