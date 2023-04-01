樓市季結｜新盤首季大碼成交增兩倍 127億資金湧入豪宅

受到疫情及加息夾擊，2022年全年一手成交跌穿10,000宗水平，僅錄約9,200宗，按年大減近一半。隨着香港全面復常，發展商今年賣樓急起直追。中原地產跟據《一手住宅物業銷售資訊網》資料，截至3月30日，今年首季發展商已賣出約3,364個一手單位，套現約388億元，與去年第四季859宗及114億元相比，按季急升2.9倍及2.4倍，可謂價量齊升。

新地登上首季「賣樓王」寶座

為了追回去年的賣樓業績，今年發展商亦開始面對現實，部分新盤更以吸引價促銷，實行先求量再求價，令首季多個新盤大收旺場。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期，於3月開售迄今累售693伙，套現逾42億元，成為首季銷量及套現金額最高新盤。連同其他樓盤，新地首季共賣出近900伙，套現逾73億元，佔市場份額各約27%及19%，並登上首季「賣樓王」寶座。