樓市按揭｜中原按揭：財爺Plan帶動6月新取用按保宗數及金額 創今年新高

今年4月樓市受惠於疫情緩和，交投彈升，令放寬按保後的財爺Plan得以發揮作用，帶動6月份新取用按保宗數及金額明顯增加。據香港按證保險數字，新批按保貸款額增加39.9%至117億元，連升兩個月及創今年新高；新取用按保達1,945宗，增幅38.7%，數字亦是今年新高，反映按保放寬有助推動用家實踐置業計劃。中原按揭董事總經理王美鳳表示，4月受旺市帶動，但5月份起二手樓巿返回拉鋸局面，被熱賣新盤分薄客源，並在加息陰霾下表現逐步回軟，令6月份新批按保宗數及金額俱下跌，金額為260億元，按月回落26.3%，宗數亦按月減少26.7%至4,232宗。她預期，由於近月二手住宅市道偏軟，雖然一手成交保持然暢旺，但當中佔約八成屬建期未需上會，故預料第三季新取用按保金額及宗數將受影響而減少。

財爺 Plan 推動 千萬以上按保申請佔兩成 王美鳳指出，今年2月按保樓價上限放寬至1,920萬元，較放寬前之1,000萬元上限明顯上調，令置業人士可透過按保以較低首期購置千萬元以上物業。根據中原按揭客戶數據顯示，由今年2月23日放寬按保起計，截至7月13日，按保申請個案中樓價高於1,000萬元的比例，由放寬前的0%增加至20%，反映財爺Plan有助推動換樓鏈回復正常。由於按保樓價上限提高，同時推動按保平均貸款額由年初約560萬元，上升至6月份603.8萬元。