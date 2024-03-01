樓市撤辣｜辣招完成歷史任務 內地客、公司客高峰期罰稅30%

香港作為一個外向型經濟，豪宅市場多年吸引不少外來資金，尤其內地客，但過去10年政府為壓抑樓市及外來需求，於2012年起先後推出「買家印花稅」及「雙倍印花稅」，向來港買樓的非本地或公司買家(以公司名義入市)，開徵高達30%重稅。即使去年《施政報告》「半撤辣」，將兩項辣稅的稅率分別降至7.5%，但仍要付15%。

全面撤辣後，由於買家可節省大筆稅項開支，加上政府大力搶人才，預計將吸引非本地買家及投資者重投本地樓市，住宅物業交投量回升下，短期樓市有望止跌回穩，但受制於息口因素，預料明年初樓價才會回升。

買 1 億元豪宅 慳稅 萬元

以一個樓價1億元的豪宅單位作例子，假設買家屬內地客，便須支付15%辣稅，相當於樓價1,500萬元。政府宣布全面撤辣後，包括內地客在內的非本地買家，已毋須支付任何辣稅，變相慳稅1,500萬元，現已與港人睇齊只需支付4.25%釐印費(Stamp Duty)，料內地客入市意欲即時回升。

另外，市民購買第二套物業原本需繳付的7.5%新住宅印花稅(NRSD)，但現已毋須支付該辣稅，新措施將鼓勵投資者入市，而本身有樓的業主亦可買多間收租或送給子女。過往有辣招時，「首置」身份相當值錢，不少人為「慳稅」，都考慮在買樓時「借人頭」，以親友的首置名義買樓。