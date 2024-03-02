樓市撤辣｜10大屋苑成交量曾達1.8萬宗 嘉湖最癲一年幾多宗？

實施超過十年的樓市辣稅終完成歷史任務，上月28日起全面撤銷。回顧本港樓市在辣招打壓下，住宅物業交投量不斷萎縮，中原地產統計的10大屋苑，成交量更由辣招前超過1萬宗，減少至去年僅2,000多宗，與1997年近2萬宗相比，更大跌近九成。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港經濟復甦緩慢，加上在辣招影響下，樓市交投持續低迷，去年整體物業註冊宗數僅58,035宗，為1996年有紀錄以來的歷史新低，逼使政府全面撤辣救市。
在樓市未有任何辣招前，本港二手樓交投暢旺。根據中原樓市大數據，10大屋苑於2010年全年多達10,898宗成交，1997年更創下18,311宗歷史新高，至2003年沙士及2008年金融海嘯也分別錄4,223及6,624宗。不過，受加息影響，近年市民置業意欲跌至谷底，10大屋苑去年成交量只有2,396宗，屬史上最少，與1997年高峰期跌近九成，宗數計相差15,915宗。
映灣園跌幅最大
當中東涌映灣園跌幅最大，2010年全年多達983宗成交，去年跌至只有124宗，大跌87%；其次沙田第一城，成交量由2010年1,887宗，跌至去年285宗，跌幅85%。曾有「炒家天堂」之的天水圍嘉湖山莊，2010年全年錄2,243宗成交，去年僅392宗，跌幅83%。值得留意的是，嘉湖山莊於1997年高峰期全年成交量多達4,227宗，冠絕全港。
中原城市領先指數CCL於2010年11月辣招生效前報88.24點，至2021年8月創下191.43點歷史新高，升幅高達1.1倍。而上述10大屋苑的現時樓價，比起出辣招前的2010年，全部錄得升幅，升幅最少76%。嘉湖山莊表現最突出，平均呎價由3,316元，升至9,452元，升幅1.85倍。而沙田第一城、將軍澳新都城及映灣園，升幅皆逾1倍。由此可見，辣招不是壓抑樓價上升，而是壓抑市場成交。
陳永傑預計，隨着政府宣布全面減辣，金管局亦決定全面暫停壓力測試，並調高物業按揭成數上限至七成，對樓市屬正面消息，相信發展商會加快推售新盤，二手成交量料回升70%，10大屋苑今年成交量有望重上5,000宗。他形容，5,000宗其實不多，只是辣招前的一半、1997年高峰期不足三分之一，只是辣招扭曲市場運作，預算案宣布全面撤辣後，令物業市場健康發展。