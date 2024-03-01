樓市撤辣｜House730：搜尋售盤量增33% 邊個價位物業最多人查詢？

新一份《財政預算案》出台，財政司長陳茂波宣布全面撤銷樓市三大「辣稅」，為樓市帶來振奮作用。樓市重返「零辣招」時代，House730 網上搵樓平台於《財政預算案》公布後，平台搜尋售盤量單日彈升33%。各類銀碼物業搜尋量均全面上升，當中400萬至600萬元物業搜尋量，在《財政預算案》公布後24小時內錄得上升57%。置業意欲回升，平台放售盤源亦錄得增加近5%，總放盤量升至近4萬個。 政府全撤辣為樓市鬆綁 政府於過去10多年先後推出多項樓市「辣招」以調控樓市需求，包括增加買家印花稅(BSD)、額外印花稅(SSD)及新住宅印花稅(NRSD)，惟多次「加辣」，樓價仍在2021年創下歷史高位。不過，隨著疫情打擊及息口持續上升，近年本港樓市顯著下滑，「辣稅」窒礙二手市場交投，政府是次即時實施「全撤辣」，為樓市起鬆綁效應。

400 至 600 萬元物業搜尋量升幅最明顯 樓市撤辣後，查詢各類銀碼物業亦見增加。House730網上搵樓平台於《財政預算案》公布後24小時後，各類銀碼物業搜尋量全線向上，當中搜尋400至600萬元物業升幅最顯著，錄57.1%升幅，其次為600萬至800萬元物業，搜尋量升幅達56.9%，2,000萬元或以上物業亦錄53.8%增長。 另外，在物業種類上，搜尋居屋或夾屋次數，較公布前急增90%，私樓搜尋量亦增加41.5%，唐樓及單幢樓分別錄得3.2倍及1.1倍增長，政府宣布「撤辣」，非住宅物業(包括寫字樓、商鋪及工廈等)按揭成數上限由六成提升至七成，搜尋店舖類別物業亦增加36%。