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地產
2022-12-28 20:30:00

樓市故事｜上車客恩物！屯門區聖誕長假交投旺 私樓兩房呎價唔駛1萬

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樓市故事｜上車客恩物！屯門區聖誕長假交投旺 私樓兩房呎價唔駛1萬

樓市故事｜上車客恩物！屯門區聖誕長假交投旺 私樓兩房呎價唔駛1萬

在中港兩地防疫措施持續放寬，通關消息刺激下，聖誕長假期屯門區二手市場氣氛造好，中原陳智生表示，該區4天共錄約26宗買賣成交。

當中包括海翠花園2座低層A室，實用面積約609方呎，兩房包括一套房間隔，向西北，主人房享全海景。原業主因移民之故賣樓，11月開價630萬元，日前有上車客趁聖誕假期四出睇樓，期間被上址雅致裝修及海景吸引，即場洽購，最終減價50萬元或近8%，以580萬元易手，呎價約9,524元。

原業主於20194月以550萬元買入單位，持貨3年多轉售，帳面僅賺30萬元或約5.5%離場。

樓市故事｜上車客恩物！屯門區聖誕長假交投旺 私樓兩房呎價唔駛1萬

大興花園兩房以428萬元沽出。(資料圖片)

大興花園「08年貨」升值2.8

中原陳家富指，大興花園23座中層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，向西南，享園景。原開價450萬元，上車客見單位間隔實用，且清靜舒適，迅速決定以428萬元承接，累減22萬元或約4.9%，呎價約9,575元。原業主於20081月以112萬元入市，持貨14年轉售，帳面獲利316萬元或約2.8倍離場。

陳家富續指，翠林花園A座中層7室，實用面積約429方呎，兩房間隔，裝修企理，有睇樓3星期的上車客一睇即中，最後議價22萬元，即斥428萬元承接，呎價約9,977元。原業主於20167月以345萬元買入單位，持貨6年，帳面賺83萬元，單位期內升值約24%

樓市故事｜上車客恩物！屯門區聖誕長假交投旺 私樓兩房呎價唔駛1萬

翠林花園兩房呎售約9,977元。(資料圖片)

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