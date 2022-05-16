樓市故事｜南非籍機師貼市價1093萬沽映灣園三房 外區換樓客速接貨（有相）

近期樓市回暖，買家紛紛加快入市追低水。中原地產東涌映灣園第二分行資深分區營業經理王英堂表示，在剛過去的周末，東涌區錄得6宗二手買賣成交，其中指標屋苑映灣園佔2宗。王英堂又稱，分行新近促成映灣園12座低層A室成交，實用面積912方呎，三房套房連儲物室間隔，享開揚池園景及部分海景。

已移居泰國 特意回港賣樓 原業主為居港多年的南非籍國泰航空機師，早前已與泰籍太太到泰國定居，並委託中原地產放售上述單位。近日機師特意回港完成賣樓程序，於本月初以1,100萬元放盤，而該單位經中銀網上估價，估值約1,120萬元，開價貼地兼貼近銀行估價，迅即吸引不少準買家預約睇樓，單單在10日內，已有7至8組客人上門睇樓，當中亦有不少客人還價。

有裝修兼有大量入牆傢具 王英堂續稱，單位不但價錢貼地，更附帶裝修及大量入牆傢具，保養得宜亦是賣點之一，加上財爺Plan效應，令1,200萬元以下三房單位備受市場關注，吸引不少區內及外區客人前來睇樓。其中一組客人更即場還價洽購，雙方拉鋸一晚，最終減價7萬元，翌日極速以1,093萬元成交，折合實用呎價11,985元。