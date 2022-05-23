樓市故事｜君傲灣移民盤減價60萬 同區客890萬低於市價接貨（多圖）

買樓當然要認真睇，甚至最好早晚各睇一次，親身了解和感受單位在不同時間的不同變化。新近有買家睇中將軍澳君傲灣一個高層單位，晨早7點半就去睇樓，業主見對方有誠意，也不介意配合，並累減達60萬元促成買賣。利嘉閣地產皇牌屋苑日出康城分行市務經理趙洛民表示，成交單位是君傲灣2座中層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，外望山景及少海景。業主原開價950萬元，最終以890萬元易手，折合實用面積呎價約17,694元。

全屋鋪優質意大利磚 趙洛民稱，上述單位附有新淨靚裝，全屋地板及部分牆身鋪上意大利磚，用料優質耐用，選料摩登不老土；原業主因為移民而賣盤，放盤期間有不少買家睇樓和問價，但一直未到價。至於新業主是同區換樓客，曾經睇過君傲灣其他盤源，並屬意日出康城MONTARA，惟價錢不合，遂回頭再睇君傲灣；見上述單位有全屋靚裝修、高層向東望山海景，於是在晚上睇樓後，再約業主於兩日後的早上7時半再睇一次。業主見買家如此有誠意、一睇再睇，亦不介意配合，晨早開門給對方睇樓。最後，雙方經過一輪議價，累減60萬元，以890萬元成交。