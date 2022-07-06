樓市故事｜(多相)睇樓逾兩個月 外區客低市價1230萬購盈翠半島三房 累減1球半

花逾千萬買樓，當然要睇真啲、睇耐啲，慢慢尋找心水靚盤。有外區買家在青衣區內睇樓逾兩個月，甚至試過一日睇8間樓，中原地產青衣城第二分行高級分區營業經理蔡偉明表示，該名外區買家想買樓自住，在青衣區內跟隨不同地產代理睇樓逾兩個月，主要集中睇盈翠半島，「早前我們為他安排了8個放盤單位，過程中感覺他有一定要求，亦清楚知道自己需求，幸好最後能協助他找到心水盤。」

景觀吸引 擁大單邊主人房 蔡偉明續稱，該買家最終拍板購入的單位為盈翠半島1座中層樓E室，建築面積849方呎，實用面積674方呎，三房套間隔，成交價1,230萬元，折合實用平均呎價18,249元。單位景觀理想，望側海景、泳池景和全運動場景，日景和夜景都相當開揚吸引。單位間隔實用，屬廳大房大格局，其中主人房位處大單邊，更有90度對角大窗戶，窗外是開揚園景、山景和遠樓景，裝修亦新淨企理，故吸引該買家入市自用。