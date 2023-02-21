樓市故事｜(多相) 經紀全日空肚工作 暈低起身繼續做 成功幫客770萬購藍澄灣三房

近月樓市氣氛向好，不少買家出動睇樓入市，有經紀為簽單，出盡力帶客睇樓，惟期間體力透支，更一度暈倒，恢復體力後再努力工作，最終成功幫客人「傾掂數」，以接近預算價入市心儀的青衣藍澄灣三房單位。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，一名原本居於葵涌的買家，早前有意換樓，於本月初放出手上物業後，隨即四出睇樓，期間曾參觀荃灣及青衣一帶屋苑，並睇中藍澄灣一個單位。由於該買家換樓預算為700萬元，但在短短兩星期內，單位樓價由708萬元飇升至810萬元，價錢超出預算，買家唯有轉睇葵芳一帶及新葵興花園。經過一輪睇樓，該買家還是鍾情藍澄灣，加上家人亦居於該屋苑，方便日常互相照應，於是加碼至750萬元，惟預算仍與市價有一段距離，遲遲未能找到心水單位。