樓市故事｜(好多相)為愛犬細屋搬大屋 狗奴1.4萬租PARK YOHO兩房連平台

愈來愈多人飼養寵物，愛寵程度甚至會將寵物當兒女般照顧，新近便有一位狗奴主人為讓家中兩隻愛犬有更多活動空間，而搬往面積較大的單位居住。利嘉閣地產皇牌屋苑元朗—PARK YOHO峻巒分行經理鄧啟林表示，該行新近促成PARK YOHO MILANO峻巒2C期35B座低層連平台的租賃成交，單位實用面積約478方呎，連約154方呎平台，兩房間隔，外望開揚翠綠景致，日前以14,000元獲承租，折合實用面積呎租約29元。業主於2018年8月以811.6萬元購入上址，現租出帳面租金回報率約2.1厘。

屋苑唯一連平台租盤 兼業主畀養狗

鄧啟林補充，租客原本在啟德租住一房單位，月租約16,000元，因為轉工，以及想家中兩隻中型愛犬有更多活動空間，而決定細屋搬大屋。在搵租盤過程中，亦不是非常順利，因為峻巒屋苑本身雖然可以飼養寵物，但不是每個業主都接受租客養狗。幸好找到上述連平台單位，業主不介意租客養寵物，上手租客也有養狗，單位地板更是地磚、非木地板，容易清潔亦不會吸味，加上認為租金合理，比舊租平約2,000元，故快速承租。鄧啟林又稱，峻巒的租務交投一向不俗，上址單位是屋苑目前唯一放租的連平台特色戶，現時兩房連儲物房的租盤平均租金約15,000多元，上述連平台單位租金屬於抵住。